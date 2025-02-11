В Пентагоне приостановили реорганизацию ВВС США
Глава Пентагона Хегсет поручил приостановить реорганизацию ВВС США
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПит Хегсет
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Пит Хегсет. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Новый глава Пентагона Пит Хегсет поручил приостановить реорганизацию ВВС США, анонсированную при предыдущей американской администрации, сообщает журнал Air & Space Forces Magazine со ссылкой на представителя министерства обороны США.
"Шестого февраля министр обороны поручил министерству ВВС приостановить все действия по планированию, связанные с его усилиями по (программе – ред.) "Реоптимизации для конкуренции великих держав", - приводит издание слова неназванного представителя Пентагона.
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Отмечается, что пауза в реализации программы останется в силе до тех пор, пока сенат не утвердит нового министра и заместителя министра ВВС, которые будут иметь возможность пересмотреть инициативу.
При этом, подчеркивает издание, назначение нового руководства министерства ВВС может занять несколько месяцев, даты слушаний в сенате по их утверждению еще не определены.
В феврале 2024 года издание Politico сообщало о подготовке ВВС США реорганизации внутренней структуры, чтобы не отстать от Китая. Предполагалось, что реорганизация будет направлена на упрощение громоздкой бюрократии ВВС. Источники издания заявляли, что встряска необходима из-за "значительный и опасных изменений в стратегической обстановке".
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