https://ria.ru/20250211/parusnik-1998627116.html
В Испании задержали парусник с 600 кг наркотиков на борту
В Испании задержали парусник с 600 кг наркотиков на борту - РИА Новости, 11.02.2025
В Испании задержали парусник с 600 кг наркотиков на борту
Испанская полиция в ходе международной операции перехватила парусное судно с 600 килограммами кокаина на борту, которое направлялось к Канарским островам,... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T14:20:00+03:00
2025-02-11T14:20:00+03:00
2025-02-11T14:20:00+03:00
в мире
канарские острова
испания
тенерифе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599861403_0:239:2163:1456_1920x0_80_0_0_a5c974af136f1390551aa9dc5a15ed6f.jpg
МАДРИД, 11 фев - РИА Новости. Испанская полиция в ходе международной операции перехватила парусное судно с 600 килограммами кокаина на борту, которое направлялось к Канарским островам, говорится в распространенном во вторник пресс-релизе правоохранительных органов королевства. "Сотрудники национальной полиции перехватили парусник с более чем полутонной кокаина. В этой международной операции по борьбе с морским наркотрафиком участвовали власти Франции (DNRED), Великобритании (NCA) и США (DEA). Парусник, направлявшийся к Канарским островам с 600 килограммами кокаина в 19 тюках, был взят на абордаж агентами Группы специальных операций (GEO)", - говорится в сообщении. Согласно данным полиции, преступники использовали яхту под польским флагом для транспортировки крупной партии наркотиков в Испанию. Яхта была перехвачена в 800 милях к западу от Тенерифе. Перехват яхты стал результатом активного сотрудничества между правоохранительными органами нескольких стран: информация, полученная французскими спецслужбами в Карибском регионе, совместно с разведданными из Великобритании и США позволили установить маршрут судна и спланировать его задержание. Испанские власти продолжают расследование, направленное на выявление всей цепочки контрабанды и установление причастных лиц.
https://ria.ru/20241128/ispaniya-1986306697.html
канарские острова
испания
тенерифе
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599861403_100:0:2071:1478_1920x0_80_0_0_9cbb902764a22379f55e1b3bd77ddf9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, канарские острова, испания, тенерифе
В мире, Канарские острова, Испания, Тенерифе
В Испании задержали парусник с 600 кг наркотиков на борту
Испанская полиция перехватила парусное судно с 600 кг кокаина на борту