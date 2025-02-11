https://ria.ru/20250211/parusnik-1998627116.html

В Испании задержали парусник с 600 кг наркотиков на борту

В Испании задержали парусник с 600 кг наркотиков на борту - РИА Новости, 11.02.2025

В Испании задержали парусник с 600 кг наркотиков на борту

Испанская полиция в ходе международной операции перехватила парусное судно с 600 килограммами кокаина на борту, которое направлялось к Канарским островам,... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T14:20:00+03:00

2025-02-11T14:20:00+03:00

2025-02-11T14:20:00+03:00

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МАДРИД, 11 фев - РИА Новости. Испанская полиция в ходе международной операции перехватила парусное судно с 600 килограммами кокаина на борту, которое направлялось к Канарским островам, говорится в распространенном во вторник пресс-релизе правоохранительных органов королевства. "Сотрудники национальной полиции перехватили парусник с более чем полутонной кокаина. В этой международной операции по борьбе с морским наркотрафиком участвовали власти Франции (DNRED), Великобритании (NCA) и США (DEA). Парусник, направлявшийся к Канарским островам с 600 килограммами кокаина в 19 тюках, был взят на абордаж агентами Группы специальных операций (GEO)", - говорится в сообщении. Согласно данным полиции, преступники использовали яхту под польским флагом для транспортировки крупной партии наркотиков в Испанию. Яхта была перехвачена в 800 милях к западу от Тенерифе. Перехват яхты стал результатом активного сотрудничества между правоохранительными органами нескольких стран: информация, полученная французскими спецслужбами в Карибском регионе, совместно с разведданными из Великобритании и США позволили установить маршрут судна и спланировать его задержание. Испанские власти продолжают расследование, направленное на выявление всей цепочки контрабанды и установление причастных лиц.

https://ria.ru/20241128/ispaniya-1986306697.html

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в мире, канарские острова, испания, тенерифе