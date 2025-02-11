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Эстонец задал вопрос после отключения страны от энергосистемы России - РИА Новости, 11.02.2025
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05:52 11.02.2025 (обновлено: 11:57 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/otklyuchenie-1998526668.html
Эстонец задал вопрос после отключения страны от энергосистемы России
Эстонец задал вопрос после отключения страны от энергосистемы России - РИА Новости, 11.02.2025
Эстонец задал вопрос после отключения страны от энергосистемы России
Житель Эстонии Дмитрий Куракин раскритиковал решение властей отключиться от общей с Россией энергосистемы БРЭЛЛ. Соответствующее видео он опубликовал на своей... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T05:52:00+03:00
2025-02-11T11:57:00+03:00
в мире
россия
эстония
дмитрий куракин
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гитанас науседа
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Житель Эстонии Дмитрий Куракин раскритиковал решение властей отключиться от общей с Россией энергосистемы БРЭЛЛ. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в социальной сети TikTok.Автора ролика смутило объявление на дверях домов и квартир о необходимости запастись всем необходимым из-за возможных серьезных проблем со светом, вызванных подключением к европейской системе энергосетей. Он начал недоумевать по поводу целесообразности такого решения."Эстония, у меня к вам вопрос: &lt;...&gt; скажите ,пожалуйста, а с чем мы боремся?" — поинтересовался он.Мужчина отметил, что решение отключиться от совместной энергосистемы не поддается никакой логике, невыгодно экономически и может навредить только самой Эстонии."Вот мы отсоединяемся от России, чтобы им не платить, да? А подсоединяемся к тем, кому будем теперь платить в два раза больше, и не факт, что получится", — указал блогер.Ранее латвийский президент Эдгар Ринкевич в соцсети Х сообщил, что Литва, Латвия и Эстония присоединились к европейской системе электросетей после выхода из общей с Россией и Белоруссией энергосистемы БРЭЛЛ.Как сообщал литовский оператор Litgrid, компании — операторы всех трех стран Балтии в воскресенье перед присоединением к европейской системе проводили испытания автономного режима работы электросетей.На пресс-конференции, состоявшейся в Вильнюсе, президент Литвы Гитанас Науседа назвал следующей целью Прибалтийских стран строительство "стратегически важной" линии электросети между Литвой и Польшей к 2030 году.В июле 2024-го операторы энергосистем Литвы, Латвии и Эстонии официально уведомили Россию и Белоруссию о выходе из общей энергосистемы БРЭЛЛ к 8 февраля 2025 года. Энергетическое кольцо было названо по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия).
https://ria.ru/20250210/nauseda-1998351510.html
https://ria.ru/20250208/brell-1998151255.html
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в мире, россия, эстония, дмитрий куракин, литва, гитанас науседа, эдгар ринкевич
В мире, Россия, Эстония, Дмитрий Куракин, Литва, Гитанас Науседа, Эдгар Ринкевич
Эстонец задал вопрос после отключения страны от энергосистемы России

Эстонец раскритиковал отключение страны от совместной с Россией энергосистемы

© AP Photo / Pavel GolovkinВид на Таллин, Эстония
Вид на Таллин, Эстония - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Pavel Golovkin
Вид на Таллин, Эстония
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Житель Эстонии Дмитрий Куракин раскритиковал решение властей отключиться от общей с Россией энергосистемы БРЭЛЛ. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в социальной сети TikTok.
Автора ролика смутило объявление на дверях домов и квартир о необходимости запастись всем необходимым из-за возможных серьезных проблем со светом, вызванных подключением к европейской системе энергосетей. Он начал недоумевать по поводу целесообразности такого решения.
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«
"Эстония, у меня к вам вопрос: <...> скажите ,пожалуйста, а с чем мы боремся?" — поинтересовался он.
Мужчина отметил, что решение отключиться от совместной энергосистемы не поддается никакой логике, невыгодно экономически и может навредить только самой Эстонии.
"Вот мы отсоединяемся от России, чтобы им не платить, да? А подсоединяемся к тем, кому будем теперь платить в два раза больше, и не факт, что получится", — указал блогер.
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Как сообщал литовский оператор Litgrid, компании — операторы всех трех стран Балтии в воскресенье перед присоединением к европейской системе проводили испытания автономного режима работы электросетей.
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В июле 2024-го операторы энергосистем Литвы, Латвии и Эстонии официально уведомили Россию и Белоруссию о выходе из общей энергосистемы БРЭЛЛ к 8 февраля 2025 года. Энергетическое кольцо было названо по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия).
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В миреРоссияЭстонияДмитрий КуракинЛитваГитанас НауседаЭдгар Ринкевич
 
 
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