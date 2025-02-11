https://ria.ru/20250211/otklyuchenie-1998526668.html

Эстонец задал вопрос после отключения страны от энергосистемы России

Эстонец задал вопрос после отключения страны от энергосистемы России - РИА Новости, 11.02.2025

Эстонец задал вопрос после отключения страны от энергосистемы России

Житель Эстонии Дмитрий Куракин раскритиковал решение властей отключиться от общей с Россией энергосистемы БРЭЛЛ. Соответствующее видео он опубликовал на своей... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T05:52:00+03:00

2025-02-11T05:52:00+03:00

2025-02-11T11:57:00+03:00

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эдгар ринкевич

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Житель Эстонии Дмитрий Куракин раскритиковал решение властей отключиться от общей с Россией энергосистемы БРЭЛЛ. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в социальной сети TikTok.Автора ролика смутило объявление на дверях домов и квартир о необходимости запастись всем необходимым из-за возможных серьезных проблем со светом, вызванных подключением к европейской системе энергосетей. Он начал недоумевать по поводу целесообразности такого решения."Эстония, у меня к вам вопрос: <...> скажите ,пожалуйста, а с чем мы боремся?" — поинтересовался он.Мужчина отметил, что решение отключиться от совместной энергосистемы не поддается никакой логике, невыгодно экономически и может навредить только самой Эстонии."Вот мы отсоединяемся от России, чтобы им не платить, да? А подсоединяемся к тем, кому будем теперь платить в два раза больше, и не факт, что получится", — указал блогер.Ранее латвийский президент Эдгар Ринкевич в соцсети Х сообщил, что Литва, Латвия и Эстония присоединились к европейской системе электросетей после выхода из общей с Россией и Белоруссией энергосистемы БРЭЛЛ.Как сообщал литовский оператор Litgrid, компании — операторы всех трех стран Балтии в воскресенье перед присоединением к европейской системе проводили испытания автономного режима работы электросетей.На пресс-конференции, состоявшейся в Вильнюсе, президент Литвы Гитанас Науседа назвал следующей целью Прибалтийских стран строительство "стратегически важной" линии электросети между Литвой и Польшей к 2030 году.В июле 2024-го операторы энергосистем Литвы, Латвии и Эстонии официально уведомили Россию и Белоруссию о выходе из общей энергосистемы БРЭЛЛ к 8 февраля 2025 года. Энергетическое кольцо было названо по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия).

https://ria.ru/20250210/nauseda-1998351510.html

https://ria.ru/20250208/brell-1998151255.html

https://ria.ru/20250203/vlasti-1997027789.html

https://ria.ru/20250208/evrosoyuz-1998141401.html

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в мире, россия, эстония, дмитрий куракин, литва, гитанас науседа, эдгар ринкевич