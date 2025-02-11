https://ria.ru/20250211/oskar-1997845446.html

Всего одна сцена: почему "Москва слезам не верит" покорила США и весь мир

Всего одна сцена: почему "Москва слезам не верит" покорила США и весь мир - РИА Новости, 11.02.2025

Всего одна сцена: почему "Москва слезам не верит" покорила США и весь мир

К юбилею кинокартины "Москва слезам не верит" на российских экранах начался повторный показ легендарного фильма, но в обновленном виде. Премьера состоялась 45... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T08:00:00+03:00

2025-02-11T08:00:00+03:00

2025-02-11T08:03:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости, Павел Сурков. К юбилею кинокартины "Москва слезам не верит" на российских экранах начался повторный показ легендарного фильма, но в обновленном виде. Премьера состоялась 45 лет назад — 11 февраля 1980 года. И тогда киномир изменился. Всенародная любовь, невероятный успех и, конечно же, премия "Оскар" — уже достаточно для того, чтобы попасть во все учебники киноистории. О том, почему картина Владимира Меньшова так понравилась зрителям и критикам по всему миру, — в материале РИА Новости.Звездный состав и идеальная героиняЕсли подходить с меркой кинопродюсирования, то это чрезвычайно качественно просчитанный фильм. От звездных артистов на экране буквально не протолкнуться. Здесь и всеми любимые Олег Табаков, Алексей Баталов, Ирина Муравьева, Александр Фатюшин… А сколько знаменитостей в эпизодах — от Владимира Басова (замначальника главка) и Зои Федоровой ("Общежитие слушает!") до Иннокентия Смоктуновского, Андрея Вознесенского и Леонида Харитонова в крохотных, но таких ярких камео. Уже это привлекало зрителей в кинотеатры.Во-вторых, конечно же, практически идеальная героиня. Катерина в исполнении Веры Алентовой сочетала в себе образы из классического советского кино. Простая провинциальная девочка, приехавшая покорять Москву — и покорившая ее. Только путь оказался далеко не так прост, как у ее экранных предшественниц — героинь тех же Любови Орловой и Валентины Серовой.Общемировой успехИстория Катерины удивительна, но реалистична: ввязалась в авантюру, придуманную ушлой подругой, влюбилась, забеременела, оказалась брошена, но не сдалась и все же обрела свое счастье. Причем не только счастье, но и карьеру — практически идеальный путь сильной независимой женщины, простой советской труженицы.И одновременно это оказалась абсолютно общемировая история! Современная сказка про Золушку — и она же, как ни странно, "великая американская мечта". Женщина, которая сделала себя сама и даже в 40 лет не потеряла надежды на настоящую любовь. И если советские зрительницы, наверное, втайне мечтали о чем-то похожем — а ну как ты будешь выбирать между Табаковым и Баталовым, да еще и жить в отдельной квартире с цветным телевизором и румынской стенкой, — то зарубежные (и прежде всего американские) восхищались тем, что в далеком и неведомом СССР, оказывается, все точно так же. Смотрите, каждый может добиться всего — собственным трудом и способностями!Американская мода и признание на мировой аренеВ США фильм произвел фурор, причем не только из-за сюжета мечты, но и за счет некоторого антуража. Так, при подборе костюмов использовалась настоящая обувь 50-х годов, которой в костюмерных "Мосфильма" хватало. Вот только со временем кожа загрубела, туфли натирали ноги, и тогда художник по костюмам Жанна Мелконян позволила актрисам надеть под обувь белые носки. И в зарубежной прессе стали появляться заголовки: "Русские ввели моду на дамские белые носки!"На церемонию "Оскар" Владимира Меньшова не позвали — он был невыездной: кто-то из коллег-доброхотов написал на него донос, и режиссера не выпускали за границу. Так что заветную статуэтку получал советский атташе по вопросам культуры. Сам Владимир Валентинович узнал о награде 1 апреля и сперва решил, что это розыгрыш. Но потом увидел сюжет в программе "Время" и понял, что все всерьез. При этом многие американцы, которые не знали, как выглядит Меньшов, приняли за режиссера именно советского дипломата.Особенно благожелательно фильм принимали феминистки. Американские борцы за права женщин прямо заявляли, что Владимир Меньшов снял фильм об активной современной героине, которая своим трудом достигает карьерных высот. "Жизнь в СССР — благо для расцвета феминизма!" — так было написано в одной из западных рецензий.Восприятие в СССРПри этом в Советском Союзе картину сперва приняли прохладно — то было время авторского кино, расцвета Тарковского, и простая на первый взгляд мелодрама внимания маститых знатоков кино не привлекла. Зато после "Оскара" начался настоящий триумф.Рецензия на фильм "Москва слезам не верит"Если присмотреться к сюжету, то он действительно гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд. Владимир Меньшов сознательно рисует очень неоднозначный и во многом противоречивый мир. Ведь самое интересное для Катерины начнется после финальных титров. Как они действительно уживутся с Гошей — вовсе не сказочным принцем, а истеричным мужчиной-неудачником, который при малейшей трудности предпочитает уйти от любимой женщины в запой? Сумеет ли любовь к Катерине изменить его характер, или он превратится в домашнего тирана?По сути, практически все мужчины в "Москве" — гораздо слабее женщин. Персонаж Табакова боится тещи, хоккеист Гурин просто сдается перед неведомым будущим, телеоператор Родион-Рудольф бежит от ответственности за ребенка, а в карьере так ничего и не добивается. Единственный приличный человек здесь — электрик Николай, который сказал, что "доставит", — и доставил. И пусть звезд с неба не хватает, зато Антонина за ним как за каменной стеной.Герои "Москвы" необычайно жизненны, и в то же время в них нет никакой типажности, хотя уйти в шаблоны, учитывая саму идею истории, можно было легко. Ну и конечно же, Владимир Меньшов необычайно любит своих персонажей — и Катерину в особенности. Это взгляд не только режиссера на главную героиню, но и художника на музу: нежность и восхищение Верой Алентовой буквально в каждом кадре.Это еще и очень личное кино: оно о том, что надо верить в судьбу, в свои силы и уж точно не стоит сдаваться. Этот оптимизм, осмысленный, неистеричный, смешанный с милой авторской иронией над отдельными "покорителями столицы", которые, как Людмила, идут на любые ухищрения, лишь бы добиться своего, — еще одна отличительная черта Меньшова, режиссера умного, но главное — доброго.Еще одна великолепная задумка Владимира Валентиновича, точно попавшая в советского зрителя, — авторская песня, которая составила звуковую дорожку картины. Именно на этом языке — бардов и поэтов-шестидесятников — говорят Гоша и его друзья. Песни Сергея Никитина пришлись здесь как нельзя кстати, а "Александру" уже на следующий день после премьеры распевала вся страна. И, кажется, до сих пор ни один столичный День города не обходится без ее исполнения.Собственно, Меньшов подарил миллионам зрительниц самое главное — надежду. Надежду на то, что даже в самой сложной и полной обид и несправедливостей жизни всегда остается чудо. Пусть даже маленькое, бытовое. Надежду на свое персональное счастье, которое приходит вне зависимости от возраста и социального статуса. Да, оно тоже неидеальное, и не факт, что ты сумеешь его удержать, но оно обязательно будет.И плакать не следует никогда. Как бы ни было тяжело. Потому что — Москва слезам не верит.

https://ria.ru/20250113/kino-1993182487.html

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Анастасия Захтаренко

Анастасия Захтаренко

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Захтаренко

ссср, москва, сша, владимир меньшов, олег табаков, вера алентова, мосфильм, юбилей, алексей баталов, ирина муравьева, владимир басов (актер), иннокентий смоктуновский, кинопремия "оскар"