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СК возбудил дело после убийство местного жителя в Северной Осетии - РИА Новости, 11.02.2025
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11:59 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/osetija-1998582241.html
СК возбудил дело после убийство местного жителя в Северной Осетии
СК возбудил дело после убийство местного жителя в Северной Осетии - РИА Новости, 11.02.2025
СК возбудил дело после убийство местного жителя в Северной Осетии
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства местного жителя на федеральной автодороге в Северной Осетии, сообщает во вторник СУСК РФ региона. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T11:59:00+03:00
2025-02-11T11:59:00+03:00
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ПЯТИГОРСК, 11 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства местного жителя на федеральной автодороге в Северной Осетии, сообщает во вторник СУСК РФ региона. "Правобережным межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по РСО-Алания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении. По предварительным данным следствия, в понедельник вечером на обочине федеральной автодороги "Транскам" неизвестные несколько раз выстрелили в местного жителя. Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, но несмотря на своевременно оказанную помощь, скончался, не приходя в сознание. Сотрудники СК осмотрели место происшествия, изъяли пули и гильзы, были назначены судебные экспертизы. Устанавливается круг причастных к преступлению лиц.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело после убийство местного жителя в Северной Осетии

СК возбудил уголовное дело из-за убийства местного жителя на в Северной Осетии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПЯТИГОРСК, 11 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства местного жителя на федеральной автодороге в Северной Осетии, сообщает во вторник СУСК РФ региона.
"Правобережным межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по РСО-Алания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.
По предварительным данным следствия, в понедельник вечером на обочине федеральной автодороги "Транскам" неизвестные несколько раз выстрелили в местного жителя. Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, но несмотря на своевременно оказанную помощь, скончался, не приходя в сознание.
Сотрудники СК осмотрели место происшествия, изъяли пули и гильзы, были назначены судебные экспертизы. Устанавливается круг причастных к преступлению лиц.
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