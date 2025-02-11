https://ria.ru/20250211/osetija-1998582241.html

СК возбудил дело после убийство местного жителя в Северной Осетии

СК возбудил дело после убийство местного жителя в Северной Осетии - РИА Новости, 11.02.2025

СК возбудил дело после убийство местного жителя в Северной Осетии

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства местного жителя на федеральной автодороге в Северной Осетии, сообщает во вторник СУСК РФ региона. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T11:59:00+03:00

2025-02-11T11:59:00+03:00

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ПЯТИГОРСК, 11 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства местного жителя на федеральной автодороге в Северной Осетии, сообщает во вторник СУСК РФ региона. "Правобережным межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по РСО-Алания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении. По предварительным данным следствия, в понедельник вечером на обочине федеральной автодороги "Транскам" неизвестные несколько раз выстрелили в местного жителя. Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, но несмотря на своевременно оказанную помощь, скончался, не приходя в сознание. Сотрудники СК осмотрели место происшествия, изъяли пули и гильзы, были назначены судебные экспертизы. Устанавливается круг причастных к преступлению лиц.

https://ria.ru/20250105/ubiystvo-1992586018.html

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)