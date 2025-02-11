https://ria.ru/20250211/orvi-1998514424.html
Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости ОРВИ в России за неделю
Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости ОРВИ в России за неделю - РИА Новости, 11.02.2025
Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости ОРВИ в России за неделю
Заболеваемость ОРВИ в России выросла за неделю на 13,7%, а коронавирусной инфекцией снизилась на 10,4%, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T00:21:00+03:00
2025-02-11T00:21:00+03:00
2025-02-11T00:21:00+03:00
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Заболеваемость ОРВИ в России выросла за неделю на 13,7%, а коронавирусной инфекцией снизилась на 10,4%, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "По итогам шестой недели 2025 года в России зарегистрирован рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 13,7% по сравнению с предыдущей неделей. Общее количество зафиксированных случаев достигло 865 тысяч", - говорится в сообщении. Превышение среднероссийского показателя отмечено в 50 регионах страны, в 19 субъектах количество госпитализаций увеличилось на 30% по сравнению с прошлой неделей, уточнили в ведомстве. В целях предотвращения распространения респираторных инфекций в России закрыты 180 школ в 31 регионе и 66 детских дошкольных учреждения в 19 субъектах, а также 5 школ-интернатов, отметили в пресс-службе. Также по итогам шестой недели 2025 года в России зарегистрировано 7,1 тысяча случаев COVID-19, что на 10,4% ниже, чем на прошлой неделе, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
https://ria.ru/20241015/orvi-1978076415.html
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости ОРВИ в России за неделю
Роспотребнадзор: заболеваемость ОРВИ в России выросла на 13,7% за неделю