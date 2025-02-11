https://ria.ru/20250211/oruzhie-1998522094.html

СМИ: США хотят подтолкнуть Европу к увеличению закупок оружия для Украины

СМИ: США хотят подтолкнуть Европу к увеличению закупок оружия для Украины - РИА Новости, 11.02.2025

СМИ: США хотят подтолкнуть Европу к увеличению закупок оружия для Украины

Администрация президента США Дональда Трампа планирует подтолкнуть европейских союзников к закупке большего количества американского оружия для Украины,... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T03:59:00+03:00

2025-02-11T03:59:00+03:00

2025-02-11T03:59:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа планирует подтолкнуть европейских союзников к закупке большего количества американского оружия для Украины, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванные источники. "Администрация Трампа планирует подтолкнуть европейских союзников к закупке большего количества американского оружия для Украины", - говорится в публикации. По данным агентства, этот шаг якобы может улучшить переговорную позицию Украины. Как отмечают источники агентства, чиновники США, включая спецпосланника президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога, обсудят возможные закупки оружия с европейскими союзниками во время Мюнхенской конференции по безопасности. Келлог в интервью агентству заверил, что оружие, поставки которого Киеву были одобрены при бывшем президенте США Джо Байдене, по-прежнему поступает на Украину. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250210/ukraina-1998507793.html

https://ria.ru/20250210/sholts-1998321857.html

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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, кит келлог, джо байден, нато