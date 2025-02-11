https://ria.ru/20250211/opros-1998665238.html

Опрос показал рейтинг Байдена среди ныне живущих президентов США

Опрос показал рейтинг Байдена среди ныне живущих президентов США - РИА Новости, 11.02.2025

Опрос показал рейтинг Байдена среди ныне живущих президентов США

Экс-президент США Джо Байден оказался наименее популярным среди всех живущих экс-президентов страны, в то время как наивысший рейтинг сохраняет 44-й президент... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T16:23:00+03:00

2025-02-11T16:23:00+03:00

2025-02-11T16:32:00+03:00

в мире

сша

барак обама

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дональд трамп

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Экс-президент США Джо Байден оказался наименее популярным среди всех живущих экс-президентов страны, в то время как наивысший рейтинг сохраняет 44-й президент США Барак Обама, свидетельствуют результаты опроса Gallup. "Среди пяти живых президентов США наивысший уровень одобрения у Барака Обамы (59%), а самый низкий у Джо Байдена (39%)", - отмечается в исследовании. По данным опроса, Джордж Буш-младший (52%) и Билл Клинтон (48%) также имеют больше положительных оценок, чем отрицательных. Дональд Трамп получил 40% одобрения, а 40% опрошенных относятся к нему отрицательно. Рейтинг Байдена практически не изменился по сравнению с концом 2024 года, когда он достиг 37% на фоне критики по поводу возраста и первых предвыборных дебатов. Отрицательно о нем высказались 57% респондентов. Поддержка Обамы остается стабильной с конца его президентства и с 2016 года держится в пределах 58-63%. По данным Gallup, рейтинги президентов существенно зависят от партийных предпочтений. Обаму положительно оценивают 96% демократов, а Трампа — 93% республиканцев. При этом Буш-младший получил самый сбалансированный рейтинг, его поддерживают 63% республиканцев и 48% демократов. Опрос Gallup проводился с 21 по 27 января среди 1001 респондентов, погрешность составляет плюс-минус4 процентных пункта.

https://ria.ru/20250208/tramp-1998097561.html

https://ria.ru/20250207/tramp-1997890473.html

https://ria.ru/20250210/tramp-1998366995.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, барак обама, джо байден, дональд трамп