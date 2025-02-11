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Опрос показал рейтинг Байдена среди ныне живущих президентов США - РИА Новости, 11.02.2025
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16:23 11.02.2025 (обновлено: 16:32 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/opros-1998665238.html
Опрос показал рейтинг Байдена среди ныне живущих президентов США
Опрос показал рейтинг Байдена среди ныне живущих президентов США - РИА Новости, 11.02.2025
Опрос показал рейтинг Байдена среди ныне живущих президентов США
Экс-президент США Джо Байден оказался наименее популярным среди всех живущих экс-президентов страны, в то время как наивысший рейтинг сохраняет 44-й президент... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T16:23:00+03:00
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Экс-президент США Джо Байден оказался наименее популярным среди всех живущих экс-президентов страны, в то время как наивысший рейтинг сохраняет 44-й президент США Барак Обама, свидетельствуют результаты опроса Gallup. "Среди пяти живых президентов США наивысший уровень одобрения у Барака Обамы (59%), а самый низкий у Джо Байдена (39%)", - отмечается в исследовании. По данным опроса, Джордж Буш-младший (52%) и Билл Клинтон (48%) также имеют больше положительных оценок, чем отрицательных. Дональд Трамп получил 40% одобрения, а 40% опрошенных относятся к нему отрицательно. Рейтинг Байдена практически не изменился по сравнению с концом 2024 года, когда он достиг 37% на фоне критики по поводу возраста и первых предвыборных дебатов. Отрицательно о нем высказались 57% респондентов. Поддержка Обамы остается стабильной с конца его президентства и с 2016 года держится в пределах 58-63%. По данным Gallup, рейтинги президентов существенно зависят от партийных предпочтений. Обаму положительно оценивают 96% демократов, а Трампа — 93% республиканцев. При этом Буш-младший получил самый сбалансированный рейтинг, его поддерживают 63% республиканцев и 48% демократов. Опрос Gallup проводился с 21 по 27 января среди 1001 респондентов, погрешность составляет плюс-минус4 процентных пункта.
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в мире, сша, барак обама, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Барак Обама, Джо Байден, Дональд Трамп
Опрос показал рейтинг Байдена среди ныне живущих президентов США

Gallup: Байден оказался наименее популярным среди всех живых президентов США

© AP Photo / Susan WalshДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Экс-президент США Джо Байден оказался наименее популярным среди всех живущих экс-президентов страны, в то время как наивысший рейтинг сохраняет 44-й президент США Барак Обама, свидетельствуют результаты опроса Gallup.
"Среди пяти живых президентов США наивысший уровень одобрения у Барака Обамы (59%), а самый низкий у Джо Байдена (39%)", - отмечается в исследовании.
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По данным опроса, Джордж Буш-младший (52%) и Билл Клинтон (48%) также имеют больше положительных оценок, чем отрицательных. Дональд Трамп получил 40% одобрения, а 40% опрошенных относятся к нему отрицательно.
Рейтинг Байдена практически не изменился по сравнению с концом 2024 года, когда он достиг 37% на фоне критики по поводу возраста и первых предвыборных дебатов. Отрицательно о нем высказались 57% респондентов.
Поддержка Обамы остается стабильной с конца его президентства и с 2016 года держится в пределах 58-63%.
По данным Gallup, рейтинги президентов существенно зависят от партийных предпочтений.
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Обаму положительно оценивают 96% демократов, а Трампа — 93% республиканцев. При этом Буш-младший получил самый сбалансированный рейтинг, его поддерживают 63% республиканцев и 48% демократов.
Опрос Gallup проводился с 21 по 27 января среди 1001 респондентов, погрешность составляет плюс-минус4 процентных пункта.
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