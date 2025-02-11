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СМИ: инвесторы во главе с Маском предложили $97,4 миллиарда за OpenAI - РИА Новости, 11.02.2025
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02:58 11.02.2025 (обновлено: 03:43 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/openai-1998519566.html
СМИ: инвесторы во главе с Маском предложили $97,4 миллиарда за OpenAI
СМИ: инвесторы во главе с Маском предложили $97,4 миллиарда за OpenAI - РИА Новости, 11.02.2025
СМИ: инвесторы во главе с Маском предложили $97,4 миллиарда за OpenAI
Консорциум инвесторов во главе с главой департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и предпринимателем Илоном Маском предложил 97,4... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T02:58:00+03:00
2025-02-11T03:43:00+03:00
экономика
технологии
сша
илон маск
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Консорциум инвесторов во главе с главой департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и предпринимателем Илоном Маском предложил 97,4 миллиарда долларов за приобретение некоммерческой организации, контролирующей компанию OpenAI, сообщает газета Wall Street Journal. "Консорциум инвесторов во главе с Илоном Маском предлагает 97,4 миллиарда долларов за покупку некоммерческой организации, контролирующей OpenAI", - говорится в публикации. Как отмечает издание, адвокат Маска Марк Тоберофф сообщил, что 10 февраля подал заявку на приобретение всех активов некоммерческой организации в совет директоров OpenAI. OpenAI известна созданием чат-бота ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
https://ria.ru/20250203/deepseek-1997125463.html
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экономика, технологии, сша, илон маск
Экономика, Технологии, США, Илон Маск
СМИ: инвесторы во главе с Маском предложили $97,4 миллиарда за OpenAI

WSJ: Маск и группа инвесторов предложили $97,4 миллиарда за контроль над OpenAI

© AP Photo / Michael DwyerЛоготип OpenAI на экране мобильного телефона
Логотип OpenAI на экране мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Michael Dwyer
Логотип OpenAI на экране мобильного телефона. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Консорциум инвесторов во главе с главой департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и предпринимателем Илоном Маском предложил 97,4 миллиарда долларов за приобретение некоммерческой организации, контролирующей компанию OpenAI, сообщает газета Wall Street Journal.
"Консорциум инвесторов во главе с Илоном Маском предлагает 97,4 миллиарда долларов за покупку некоммерческой организации, контролирующей OpenAI", - говорится в публикации.
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Как отмечает издание, адвокат Маска Марк Тоберофф сообщил, что 10 февраля подал заявку на приобретение всех активов некоммерческой организации в совет директоров OpenAI.
OpenAI известна созданием чат-бота ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
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