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В Белгородской области объявили ракетную опасность
В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 11.02.2025
В Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T14:35:00+03:00
2025-02-11T14:35:00+03:00
2025-02-11T14:36:00+03:00
белгородская область
вячеслав гладков
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 11 фев - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Вся территория Белгородской области - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении Гладкова.
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белгородская область, вячеслав гладков, россия, безопасность, вооруженные силы украины
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области объявили ракетную опасность
Гладков: на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность