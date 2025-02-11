https://ria.ru/20250211/omsk-1998536464.html

Жителя Омска осудили за организацию экстремистского сообщества

Жителя Омска осудили за организацию экстремистского сообщества - РИА Новости, 11.02.2025

Жителя Омска осудили за организацию экстремистского сообщества

Организовавший экстремистское сообщество 19-летний житель Омска приговорен к 1,5 годам, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T08:45:00+03:00

2025-02-11T08:45:00+03:00

2025-02-11T08:45:00+03:00

происшествия

омск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg

ОМСК 11 фев - РИА Новости. Организовавший экстремистское сообщество 19-летний житель Омска приговорен к 1,5 годам, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Следователи выяснили, что омич являлся приверженцем националистических идей. Он создал в соцсетях сообщество для общения с разделяющими его взгляды пользователями, а также пропаганды экстремистских и националистических идей. "Организатор сообщества возбуждал ненависть и вражду к лицам неславянской национальности, активно высказывал негативные оценки в адрес людей, придерживающихся иных идеологических взглядов, призывал к применению в отношении них насилия, оправдывал фашизм, а также вовлек в сообщество других лиц. Приговором Октябрьского районного суда Омска подсудимому назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении. Кроме того, в суд направлено уголовное дело его 23-летнего сообщника, обвиняемого в участии в экстремистском сообществе. Как выяснило следствие, молодой человек вербовал новых членов сообщества.

https://ria.ru/20250204/ekstremizm-1997228332.html

https://ria.ru/20250123/sssr-1995099028.html

омск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, омск