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Жителя Омска осудили за организацию экстремистского сообщества
Жителя Омска осудили за организацию экстремистского сообщества - РИА Новости, 11.02.2025
Жителя Омска осудили за организацию экстремистского сообщества
Организовавший экстремистское сообщество 19-летний житель Омска приговорен к 1,5 годам, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T08:45:00+03:00
2025-02-11T08:45:00+03:00
2025-02-11T08:45:00+03:00
происшествия
омск
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ОМСК 11 фев - РИА Новости. Организовавший экстремистское сообщество 19-летний житель Омска приговорен к 1,5 годам, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Следователи выяснили, что омич являлся приверженцем националистических идей. Он создал в соцсетях сообщество для общения с разделяющими его взгляды пользователями, а также пропаганды экстремистских и националистических идей. "Организатор сообщества возбуждал ненависть и вражду к лицам неславянской национальности, активно высказывал негативные оценки в адрес людей, придерживающихся иных идеологических взглядов, призывал к применению в отношении них насилия, оправдывал фашизм, а также вовлек в сообщество других лиц. Приговором Октябрьского районного суда Омска подсудимому назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении. Кроме того, в суд направлено уголовное дело его 23-летнего сообщника, обвиняемого в участии в экстремистском сообществе. Как выяснило следствие, молодой человек вербовал новых членов сообщества.
https://ria.ru/20250204/ekstremizm-1997228332.html
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происшествия, омск
Жителя Омска осудили за организацию экстремистского сообщества
Жителя Омска осудили на 1,5 года за организацию экстремистского сообщества