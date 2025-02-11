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"Ростех" передал первые двигатели ПД-8 для испытаний самолета SJ-100
"Ростех" передал первые двигатели ПД-8 для испытаний самолета SJ-100 - РИА Новости, 11.02.2025
"Ростех" передал первые двигатели ПД-8 для испытаний самолета SJ-100
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех") передала первые двигатели ПД-8 для установки на ближнемагистральный лайнер SJ-100,... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T08:15:00+03:00
2025-02-11T08:15:00+03:00
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех") передала первые двигатели ПД-8 для установки на ближнемагистральный лайнер SJ-100, сообщила госкорпорация. Ранее, 5 февраля, ОДК представил новый авиадвигатель ПД-8 на выставке инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2025 в Москве. "Объединенная двигателестроительная корпорация госкорпорации "Ростех" передала первые двигатели ПД-8 для установки на ближнемагистральный лайнер SJ-100. После завершения наземных отработок начнутся летные испытания силовых установок в составе самолета", - сообщили в "Ростехе". ПД-8 разрабатывался с применением опыта создания более мощного двигателя ПД-14. В перспективе характеристики ПД-8 позволят использовать его также на самолете-амфибии Бе-200. Кроме того, специалисты ОДК создают на базе ПД-8 силовую установку для тяжелых транспортных вертолетов, уточняет компания Новейшая модификация "суперджета" создается по программе импортозамещения систем и компонентов. На SJ-100 замещено порядка 40 импортных систем и агрегатов, в том числе двигатель, авионика, шасси и другие. "Ростех" - крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 субъектах РФ. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа.
https://ria.ru/20240606/odk-1950911524.html
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технологии, россия, москва, ростех, объединенная двигателестроительная корпорация, sj-100, бе-200
Технологии, Россия, Москва, Ростех, Объединенная двигателестроительная корпорация, SJ-100, Бе-200
"Ростех" передал первые двигатели ПД-8 для испытаний самолета SJ-100
"Ростех": ОДК передал первые двигатели ПД-8 для испытаний самолета SJ-100