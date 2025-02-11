https://ria.ru/20250211/obstrel-1998574730.html

При украинском обстреле Новой Каховки пострадали два человека

При украинском обстреле Новой Каховки пострадали два человека - РИА Новости, 11.02.2025

При украинском обстреле Новой Каховки пострадали два человека

Два человека получили ранения при обстреле украинскими войсками города Новая Каховка Херсонской области, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T11:33:00+03:00

2025-02-11T11:33:00+03:00

2025-02-11T11:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

новая каховка

херсонская область

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происшествия

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Два человека получили ранения при обстреле украинскими войсками города Новая Каховка Херсонской области, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале.Ранее во вторник главы администрации Новой Каховки Виталий Гура сообщил, что под удар украинских войск попали здание картинной галереи, городской музей и парк. "В результате обстрела Новой Каховки пострадали жители нашего округа. На момент прилета они находились там", - написал Филипчук. В частности, по его словам, женщина 1975 года рождения и мужчина 1993 года получили минно-взрывные травмы. Им оказана медицинская помощь. Угрозы для жизни нет. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250209/kakhovka-1998256775.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новая каховка, херсонская область , россия, происшествия, вооруженные силы украины