При украинском обстреле Новой Каховки пострадали два человека
Филипчук: женщина и мужчина пострадали при обстреле Новой Каховки со стороны ВСУ
Скорая помощь. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Два человека получили ранения при обстреле украинскими войсками города Новая Каховка Херсонской области, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале.
Ранее во вторник главы администрации Новой Каховки Виталий Гура сообщил, что под удар украинских войск попали здание картинной галереи, городской музей и парк.
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"В результате обстрела Новой Каховки пострадали жители нашего округа. На момент прилета они находились там", - написал Филипчук.
В частности, по его словам, женщина 1975 года рождения и мужчина 1993 года получили минно-взрывные травмы. Им оказана медицинская помощь. Угрозы для жизни нет.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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