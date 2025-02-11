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При украинском обстреле Новой Каховки пострадали два человека - РИА Новости, 11.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:33 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/obstrel-1998574730.html
При украинском обстреле Новой Каховки пострадали два человека
При украинском обстреле Новой Каховки пострадали два человека - РИА Новости, 11.02.2025
При украинском обстреле Новой Каховки пострадали два человека
Два человека получили ранения при обстреле украинскими войсками города Новая Каховка Херсонской области, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T11:33:00+03:00
2025-02-11T11:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
россия
происшествия
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Два человека получили ранения при обстреле украинскими войсками города Новая Каховка Херсонской области, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале.Ранее во вторник главы администрации Новой Каховки Виталий Гура сообщил, что под удар украинских войск попали здание картинной галереи, городской музей и парк. "В результате обстрела Новой Каховки пострадали жители нашего округа. На момент прилета они находились там", - написал Филипчук. В частности, по его словам, женщина 1975 года рождения и мужчина 1993 года получили минно-взрывные травмы. Им оказана медицинская помощь. Угрозы для жизни нет. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250209/kakhovka-1998256775.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
новая каховка
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новая каховка, херсонская область , россия, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Россия, Происшествия, Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле Новой Каховки пострадали два человека

Филипчук: женщина и мужчина пострадали при обстреле Новой Каховки со стороны ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Два человека получили ранения при обстреле украинскими войсками города Новая Каховка Херсонской области, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале.
Ранее во вторник главы администрации Новой Каховки Виталий Гура сообщил, что под удар украинских войск попали здание картинной галереи, городской музей и парк.
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"В результате обстрела Новой Каховки пострадали жители нашего округа. На момент прилета они находились там", - написал Филипчук.
В частности, по его словам, женщина 1975 года рождения и мужчина 1993 года получили минно-взрывные травмы. Им оказана медицинская помощь. Угрозы для жизни нет.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаХерсонская областьРоссияПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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