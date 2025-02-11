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Украинские войска 21 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 21 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 11.02.2025
Украинские войска 21 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 21 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 64 боеприпаса, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T00:06:00+03:00
2025-02-11T00:06:00+03:00
2025-02-11T00:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 21 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 64 боеприпаса, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Двадцать один факт вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... Двадцать одна вооруженная атака - на горловском направлении", - говорится в Telegram-канале управления. Отмечается, что всего были выпущены 64 боеприпаса. По данным управления, поступили сведения о ранении одного мирного жителя. В предыдущие сутки было зафиксировано 18 обстрелов.
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украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика
Украинские войска 21 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 21 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 64 боеприпаса