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Шапша заявил о повышении объема производства в Калужской области

Шапша заявил о повышении объема производства в Калужской области - РИА Новости, 11.02.2025

Шапша заявил о повышении объема производства в Калужской области

Объем промышленного производства в Калужской области по итогам прошлого года вышел на докризисный уровень, доложил губернатор Владислав Шапша президенту России... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T14:54:00+03:00

2025-02-11T14:54:00+03:00

2025-02-11T15:57:00+03:00

экономика

калужская область

россия

владислав шапша

владимир путин

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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Объем промышленного производства в Калужской области по итогам прошлого года вышел на докризисный уровень, доложил губернатор Владислав Шапша президенту России Владимиру Путину. "И даже в прошлом году, несмотря на то, что автопром когда-то давал нам 40 процентов объема промышленного производства, в том году мы этого не получили, мы вышли на докризисный уровень объема промышленного производства", - сообщил Шапша. По его словам, Калужская область 2 года подряд показывает рост более 10 процентов показателя объема промышленного производства. "У нас идет 5-процентный рост в оценочном отношении к предыдущему году валового регионального продукта и более триллиона рублей - объем выпуска промпроизводства. Это серьезный показатель", - подчеркнул губернатор.

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экономика, калужская область, россия, владислав шапша, владимир путин