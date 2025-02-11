https://ria.ru/20250211/obem-1998638750.html
Шапша заявил о повышении объема производства в Калужской области
Шапша заявил о повышении объема производства в Калужской области - РИА Новости, 11.02.2025
Шапша заявил о повышении объема производства в Калужской области
Объем промышленного производства в Калужской области по итогам прошлого года вышел на докризисный уровень, доложил губернатор Владислав Шапша президенту России... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T14:54:00+03:00
2025-02-11T14:54:00+03:00
2025-02-11T15:57:00+03:00
экономика
калужская область
россия
владислав шапша
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998624526_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6f19992d88d2b1474ed374b1700ddbca.jpg
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Объем промышленного производства в Калужской области по итогам прошлого года вышел на докризисный уровень, доложил губернатор Владислав Шапша президенту России Владимиру Путину. "И даже в прошлом году, несмотря на то, что автопром когда-то давал нам 40 процентов объема промышленного производства, в том году мы этого не получили, мы вышли на докризисный уровень объема промышленного производства", - сообщил Шапша. По его словам, Калужская область 2 года подряд показывает рост более 10 процентов показателя объема промышленного производства. "У нас идет 5-процентный рост в оценочном отношении к предыдущему году валового регионального продукта и более триллиона рублей - объем выпуска промпроизводства. Это серьезный показатель", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20241028/park-1980493310.html
калужская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998624526_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cc8f80697b0bc1158f1bde90f8ec7c4a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, калужская область, россия, владислав шапша, владимир путин
Экономика, Калужская область, Россия, Владислав Шапша, Владимир Путин
Шапша заявил о повышении объема производства в Калужской области
Шапша: объем промпроизводства в Калужской области вышел на докризисный уровень