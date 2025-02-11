Рейтинг@Mail.ru
Шапша заявил о повышении объема производства в Калужской области - РИА Новости, 11.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:54 11.02.2025 (обновлено: 15:57 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/obem-1998638750.html
Шапша заявил о повышении объема производства в Калужской области
Шапша заявил о повышении объема производства в Калужской области - РИА Новости, 11.02.2025
Шапша заявил о повышении объема производства в Калужской области
Объем промышленного производства в Калужской области по итогам прошлого года вышел на докризисный уровень, доложил губернатор Владислав Шапша президенту России... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T14:54:00+03:00
2025-02-11T15:57:00+03:00
экономика
калужская область
россия
владислав шапша
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998624526_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6f19992d88d2b1474ed374b1700ddbca.jpg
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Объем промышленного производства в Калужской области по итогам прошлого года вышел на докризисный уровень, доложил губернатор Владислав Шапша президенту России Владимиру Путину. "И даже в прошлом году, несмотря на то, что автопром когда-то давал нам 40 процентов объема промышленного производства, в том году мы этого не получили, мы вышли на докризисный уровень объема промышленного производства", - сообщил Шапша. По его словам, Калужская область 2 года подряд показывает рост более 10 процентов показателя объема промышленного производства. "У нас идет 5-процентный рост в оценочном отношении к предыдущему году валового регионального продукта и более триллиона рублей - объем выпуска промпроизводства. Это серьезный показатель", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20241028/park-1980493310.html
калужская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998624526_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cc8f80697b0bc1158f1bde90f8ec7c4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, калужская область, россия, владислав шапша, владимир путин
Экономика, Калужская область, Россия, Владислав Шапша, Владимир Путин
Шапша заявил о повышении объема производства в Калужской области

Шапша: объем промпроизводства в Калужской области вышел на докризисный уровень

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и губернатор Калужской области Владислав Шапша во время встречи
Президент России Владимир Путин и губернатор Калужской области Владислав Шапша во время встречи - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и губернатор Калужской области Владислав Шапша во время встречи
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Объем промышленного производства в Калужской области по итогам прошлого года вышел на докризисный уровень, доложил губернатор Владислав Шапша президенту России Владимиру Путину.
"И даже в прошлом году, несмотря на то, что автопром когда-то давал нам 40 процентов объема промышленного производства, в том году мы этого не получили, мы вышли на докризисный уровень объема промышленного производства", - сообщил Шапша.
По его словам, Калужская область 2 года подряд показывает рост более 10 процентов показателя объема промышленного производства.
"У нас идет 5-процентный рост в оценочном отношении к предыдущему году валового регионального продукта и более триллиона рублей - объем выпуска промпроизводства. Это серьезный показатель", - подчеркнул губернатор.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Российско-китайский торгово-промышленный парк создадут в Калужской области
28 октября 2024, 13:34
 
ЭкономикаКалужская областьРоссияВладислав ШапшаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала