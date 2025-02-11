https://ria.ru/20250211/nikolaev-1998693173.html

На Украине не увидели альтернативы силовой мобилизации

На Украине не увидели альтернативы силовой мобилизации - РИА Новости, 11.02.2025

На Украине не увидели альтернативы силовой мобилизации

Руководитель Николаевской областной военно-гражданской администрации Виталий Ким считает, что на данный момент нет альтернативы силовой мобилизации на Украине. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T17:49:00+03:00

2025-02-11T17:49:00+03:00

2025-02-11T17:49:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Руководитель Николаевской областной военно-гражданской администрации Виталий Ким считает, что на данный момент нет альтернативы силовой мобилизации на Украине. "Все спрашивают: "Как вы к этому относитесь" ... А что, есть варианты? Кто-нибудь может их предложить? Нет? Так каково может быть отношение к явлению, у которого нет альтернативы?" - ответил Ким в интервью агентству Укринформ о принудительной мобилизации. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241016/mobilizatsiya-1978214557.html

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в мире, украина, николаев (украина)