В Нидерландах заявили, что помощью Украине подставляют себя под удар России
Депутат ван Мейерен: вооружая Киев, Нидерланды превращают себя в цель РФ
Флаг Нидерландов. Архивное фото
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ГААГА, 11 фев - РИА Новости. Нидерланды, вооружая Киев, превращают себя в законную цель для ответа со стороны России, заявил интервью РИА Новости депутат нидерландской правой партии "Форум за демократию" (FvD) и член парламента Нидерландов Гидеон ван Мейерен.
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"Правительство Нидерландов не должно быть вассалом Соединенных Штатов. И мы не должны слепо следовать всем приказам НАТО и ЕС, потому что это не в интересах голландского народа. Наше правительство должно всегда проводить политику, которая отвечает интересам своего народа", - считает ван Мейерен.
Поэтому, по его словам, Нидерландам стоит поддерживать проведение переговоров с целью урегулирования, а не продолжать снабжать Киев оружием.
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"И даже наша страна идет на огромный риск, потому что мы делаем Нидерланды законной целью, в конечном счете, для российских действий против голландского народа. Так что мы идем на большой риск, хотя не должны этого делать", - заявил парламентарий.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск 12 февраля.
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