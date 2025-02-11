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СМИ: Нетаньяху просил сделать исключение для Израиля по экспорту ИИ-чипов - РИА Новости, 11.02.2025
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05:29 11.02.2025
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СМИ: Нетаньяху просил сделать исключение для Израиля по экспорту ИИ-чипов
СМИ: Нетаньяху просил сделать исключение для Израиля по экспорту ИИ-чипов - РИА Новости, 11.02.2025
СМИ: Нетаньяху просил сделать исключение для Израиля по экспорту ИИ-чипов
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху попросил кандидата на пост министра торговли США Говарда Лютника сделать исключение для Израиля в отношении... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T05:29:00+03:00
2025-02-11T05:29:00+03:00
в мире
сша
израиль
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху попросил кандидата на пост министра торговли США Говарда Лютника сделать исключение для Израиля в отношении введенных Вашингтоном в январе ограничений на экспорт передовых чипов ИИ, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. Ранее министерство торговли США обнародовало документ, в котором говорится, что Соединенные Штаты вводят новые ограничения на экспорт передовых чипов и моделей ИИ, чтобы защитить национальную безопасность и предотвратить использование этих технологий недружественными странами. По утверждению министерства, ограничения должны предотвратить использование технологий ИИ для разработки оружия, кибератак или массовой слежки враждебными государствами. В то же время ведомство заверило, что доступ к передовым технологиям сохранится для проверенных партнеров и союзников Вашингтона, в список которых Израиль, однако, не попал. С критикой ограничений уже выступил Китай. "Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху попросил кандидата на пост министра торговли США Говарда Лютника во время их встречи в Вашингтоне в пятницу сделать для Израиля исключение, которое исключило бы его из предложенных ограничений на передовые чипы ИИ", - сообщает портал. Один американский источник заявил порталу, что Лютник не давал никаких обещаний премьеру Израиля. По словам высокопоставленного источника из администрации Трампа, США вряд ли в ближайшее время выполнят просьбу Нетаньяху.
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в мире, сша, израиль, биньямин нетаньяху
В мире, США, Израиль, Биньямин Нетаньяху
СМИ: Нетаньяху просил сделать исключение для Израиля по экспорту ИИ-чипов

Axios: Нетаньяху просил США сделать исключение для Израиля по экспорту ИИ-чипов

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкБиньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху попросил кандидата на пост министра торговли США Говарда Лютника сделать исключение для Израиля в отношении введенных Вашингтоном в январе ограничений на экспорт передовых чипов ИИ, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
Ранее министерство торговли США обнародовало документ, в котором говорится, что Соединенные Штаты вводят новые ограничения на экспорт передовых чипов и моделей ИИ, чтобы защитить национальную безопасность и предотвратить использование этих технологий недружественными странами. По утверждению министерства, ограничения должны предотвратить использование технологий ИИ для разработки оружия, кибератак или массовой слежки враждебными государствами. В то же время ведомство заверило, что доступ к передовым технологиям сохранится для проверенных партнеров и союзников Вашингтона, в список которых Израиль, однако, не попал. С критикой ограничений уже выступил Китай.
"Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху попросил кандидата на пост министра торговли США Говарда Лютника во время их встречи в Вашингтоне в пятницу сделать для Израиля исключение, которое исключило бы его из предложенных ограничений на передовые чипы ИИ", - сообщает портал.
Один американский источник заявил порталу, что Лютник не давал никаких обещаний премьеру Израиля. По словам высокопоставленного источника из администрации Трампа, США вряд ли в ближайшее время выполнят просьбу Нетаньяху.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
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