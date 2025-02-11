https://ria.ru/20250211/narkotik-1998676903.html

Суд арестовал пенсионерку, пытавшуюся передать сыну зефир с наркотиком

Суд арестовал пенсионерку, пытавшуюся передать сыну зефир с наркотиком - РИА Новости, 11.02.2025

Суд арестовал пенсионерку, пытавшуюся передать сыну зефир с наркотиком

Суд арестовал пенсионерку, которую подозревают в попытке передачи сыну в исправительное учреждение зефира с метадоном, сообщила прокуратура Тверской области. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T17:07:00+03:00

2025-02-11T17:07:00+03:00

2025-02-11T17:07:00+03:00

происшествия

здоровье - общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg

РЯЗАНЬ, 11 фев – РИА Новости. Суд арестовал пенсионерку, которую подозревают в попытке передачи сыну в исправительное учреждение зефира с метадоном, сообщила прокуратура Тверской области. "Сегодня, 11 февраля, суд с учетом позиции Ржевской межрайонной прокуратуры заключил под стражу женщину, подозреваемую в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере)", - говорится в Telegram-канале надзорного ведомства. Предварительно установлено, что пенсионерка приехала в исправительное учреждение днем в минувшую субботу и попыталась передать сыну, отбывающему наказание, зефира, внутри которого находилось наркотическое средство метадон общей массой не менее 168 граммов. Как сообщается на сайте УФСИН по Тверской области, попытку передачи запрещенных веществ предотвратили сотрудники ИК-7. В продуктовой посылке, поступившей на имя одного из осужденных, был обнаружен зефир, который находился в прозрачном пакете с признаками нарушения заводской упаковки. Сотрудники межмуниципального отдела МВД России "Ржевский" изъяли подозрительный продукт и отправили его на экспертизу, которая показала наличие синтетического наркотика.

https://ria.ru/20250126/zaderzhanie-1995570109.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, здоровье - общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)