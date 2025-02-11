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Суд арестовал пенсионерку, пытавшуюся передать сыну зефир с наркотиком
Суд арестовал пенсионерку, пытавшуюся передать сыну зефир с наркотиком - РИА Новости, 11.02.2025
Суд арестовал пенсионерку, пытавшуюся передать сыну зефир с наркотиком
Суд арестовал пенсионерку, которую подозревают в попытке передачи сыну в исправительное учреждение зефира с метадоном, сообщила прокуратура Тверской области. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T17:07:00+03:00
2025-02-11T17:07:00+03:00
2025-02-11T17:07:00+03:00
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РЯЗАНЬ, 11 фев – РИА Новости. Суд арестовал пенсионерку, которую подозревают в попытке передачи сыну в исправительное учреждение зефира с метадоном, сообщила прокуратура Тверской области. "Сегодня, 11 февраля, суд с учетом позиции Ржевской межрайонной прокуратуры заключил под стражу женщину, подозреваемую в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере)", - говорится в Telegram-канале надзорного ведомства. Предварительно установлено, что пенсионерка приехала в исправительное учреждение днем в минувшую субботу и попыталась передать сыну, отбывающему наказание, зефира, внутри которого находилось наркотическое средство метадон общей массой не менее 168 граммов. Как сообщается на сайте УФСИН по Тверской области, попытку передачи запрещенных веществ предотвратили сотрудники ИК-7. В продуктовой посылке, поступившей на имя одного из осужденных, был обнаружен зефир, который находился в прозрачном пакете с признаками нарушения заводской упаковки. Сотрудники межмуниципального отдела МВД России "Ржевский" изъяли подозрительный продукт и отправили его на экспертизу, которая показала наличие синтетического наркотика.
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происшествия, здоровье - общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Здоровье - Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Суд арестовал пенсионерку, пытавшуюся передать сыну зефир с наркотиком
Суд арестовал пенсионерку, пытавшуюся передать сыну в ИК зефир с метадоном