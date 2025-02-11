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В Полтавской области повреждены производственные мощности "Нафтогаза"
В Полтавской области повреждены производственные мощности "Нафтогаза" - РИА Новости, 11.02.2025
В Полтавской области повреждены производственные мощности "Нафтогаза"
Производственные мощности группы "Нафтогаз" повреждены в Полтавской области на Украине после взрывов, сообщает во вторник пресс-служба компании. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T10:56:00+03:00
2025-02-11T10:56:00+03:00
2025-02-11T10:56:00+03:00
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Производственные мощности группы "Нафтогаз" повреждены в Полтавской области на Украине после взрывов, сообщает во вторник пресс-служба компании. Украинский телеканал "Общественное" ранее во вторник сообщал, что в городе Полтава на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. Позднее Полтавская областная военная администрация сообщила, что девять населенных пунктов в регионе остались без газоснабжения. "Повреждения получили производственные мощности группы "Нафтогаз" в Полтавской области… "Нафтогаз" принимает все необходимые меры, чтобы стабилизировать ситуацию с газоснабжением в Полтавской области", - говорится в Telegram-канале компании. Министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее сообщал, что на всей территории страны введены экстренные отключения света.
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В Полтавской области повреждены производственные мощности "Нафтогаза"
"Нафтогаз" сообщил о повреждении мощностей в Полтавской области после взрывов