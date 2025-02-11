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В Полтавской области повреждены производственные мощности "Нафтогаза" - РИА Новости, 11.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:56 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/naftogaz-1998564736.html
В Полтавской области повреждены производственные мощности "Нафтогаза"
В Полтавской области повреждены производственные мощности "Нафтогаза" - РИА Новости, 11.02.2025
В Полтавской области повреждены производственные мощности "Нафтогаза"
Производственные мощности группы "Нафтогаз" повреждены в Полтавской области на Украине после взрывов, сообщает во вторник пресс-служба компании. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T10:56:00+03:00
2025-02-11T10:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
полтавская область
украина
полтава
герман галущенко
нафтогаз украины
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Производственные мощности группы "Нафтогаз" повреждены в Полтавской области на Украине после взрывов, сообщает во вторник пресс-служба компании. Украинский телеканал "Общественное" ранее во вторник сообщал, что в городе Полтава на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. Позднее Полтавская областная военная администрация сообщила, что девять населенных пунктов в регионе остались без газоснабжения. "Повреждения получили производственные мощности группы "Нафтогаз" в Полтавской области… "Нафтогаз" принимает все необходимые меры, чтобы стабилизировать ситуацию с газоснабжением в Полтавской области", - говорится в Telegram-канале компании. Министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее сообщал, что на всей территории страны введены экстренные отключения света.
https://ria.ru/20250131/odessa-1996721631.html
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в мире, полтавская область, украина, полтава, герман галущенко, нафтогаз украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтавская область, Украина, Полтава, Герман Галущенко, Нафтогаз Украины
В Полтавской области повреждены производственные мощности "Нафтогаза"

"Нафтогаз" сообщил о повреждении мощностей в Полтавской области после взрывов

© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Производственные мощности группы "Нафтогаз" повреждены в Полтавской области на Украине после взрывов, сообщает во вторник пресс-служба компании.
Украинский телеканал "Общественное" ранее во вторник сообщал, что в городе Полтава на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. Позднее Полтавская областная военная администрация сообщила, что девять населенных пунктов в регионе остались без газоснабжения.
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"Повреждения получили производственные мощности группы "Нафтогаз" в Полтавской области… "Нафтогаз" принимает все необходимые меры, чтобы стабилизировать ситуацию с газоснабжением в Полтавской области", - говорится в Telegram-канале компании.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее сообщал, что на всей территории страны введены экстренные отключения света.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПолтавская областьУкраинаПолтаваГерман ГалущенкоНафтогаз Украины
 
 
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