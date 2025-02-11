Надбавки саратовским чиновникам до 400 процентов потребовали отменить
Прокуратура требует отменить надбавки саратовским чиновникам до 400% от оклада
© Depositphotos.com / minervastockМужчина с дипломатом
© Depositphotos.com / minervastock
Мужчина с дипломатом. Архивное фото
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САРАТОВ, 11 фев - РИА Новости. Прокуратура потребовала отменить решение о значительном повышении зарплат чиновникам администрации Балаковского района Саратовской области и привлечь к ответственности виновных в нарушении требований бюджетного и антикоррупционного законодательства, сообщило надзорное ведомство региона в Telegram-канале.
Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что с января вступили в силу изменения в положение о денежном содержании муниципальных служащих Балаковского района, согласно которым размеры ежемесячных доплат за особые условия службы чиновникам составляют до 400% от оклада, при этом увеличен размер и самих окладов. Власти района пояснили, что среди повышенных ежемесячных надбавок максимальная в размере 400% предусмотрена для первого заместителя главы района, при этом такой должности нет в структуре районной администрации.
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Глава района пояснял, что в декабре районные депутаты приняли решение о повышении заработной платы сотрудникам администрации, поскольку зарплата чиновникам не повышалась с 2016 года, а в администрации наблюдается большая текучка кадров в связи с тем, что уровень оплаты труда не отвечает конкурентным преимуществам на рынке. По словам чиновника, если оклад ведущего специалиста поднят с 7617 до 11248 рублей, консультанта - с 9353 до 13453 рублей, начальника отдела - с 10288 с 14672 рублей.
"Прокуратура Балаково отреагировала на решение органа местного самоуправления о значительном повышении зарплат работников муниципалитета... При принятии данного нормативного правового акта допущены нарушения требований бюджетного и антикоррупционного законодательства. В этой связи прокуратура города главе Балаковского района и председателю собрания Балаковского района внесла представление с требованием отменить нормативный правовой акт и привлечь должностных лиц к дисциплинарной ответственности. Рассмотрение актов реагирования находится в прокуратуре города на контроле", - говорится в сообщении областной прокуратуры.
Уточняется, что собрание депутатов района 24 декабря 2024 года внесло изменения в свое решение от 25 декабря 2012 года, связанное с оплатой труда в органах местного самоуправления. Поправки коснулись положения о денежном содержании муниципальных чиновников и вступили в силу с 1 января 2025 года.
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