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Замглавы администрации Мытищ заподозрили в халатности - РИА Новости, 11.02.2025
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11:18 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/mytischi-1998570377.html
Замглавы администрации Мытищ заподозрили в халатности
Замглавы администрации Мытищ заподозрили в халатности - РИА Новости, 11.02.2025
Замглавы администрации Мытищ заподозрили в халатности
Замглавы администрации Мытищ заподозрили в халатности, повлекшей незаконную выдачу жилищного сертификата, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T11:18:00+03:00
2025-02-11T11:18:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Замглавы администрации Мытищ заподозрили в халатности, повлекшей незаконную выдачу жилищного сертификата, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка СК России. "В рамках уголовного дела о мошенничестве с целью получения жилищного сертификата (часть 4 статьи 159.2 УК РФ), расследуемого в отношении жительницы города Мытищи, выявлены грубые нарушения со стороны должностных лиц местной администрации. По результатам правовой оценки установленных обстоятельств в отношении заместителя главы администрации городского округа Мытищи возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении. Отмечается, что чиновники не проверили должным образом достоверность данных о проживании 13 человек в однокомнатной квартире, а также о доходе семьи. Кроме того, запросы в территориальный орган полиции по вопросам миграции и в налоговую инспекцию не направлялись. Подчеркивается, что при правильном расчете среднего дохода семьи право на получение жилищного сертификата было бы исключено. Согласно сообщению, решения о признании семьи малоимущей, а также о выдаче сертификата принимались двумя комиссиями, председателем которых является замглавы администрации городского округа Мытищи. В настоящее время решения о признании этой семьи малоимущей отменены, она исключена из списка нуждающихся в улучшении жилищных условий.
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происшествия, мытищи, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Мытищи, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Замглавы администрации Мытищ заподозрили в халатности

Против замглавы администрации Мытищ возбудили уголовное дело из-за халатности

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции УМВД надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции УМВД надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции УМВД надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Замглавы администрации Мытищ заподозрили в халатности, повлекшей незаконную выдачу жилищного сертификата, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка СК России.
"В рамках уголовного дела о мошенничестве с целью получения жилищного сертификата (часть 4 статьи 159.2 УК РФ), расследуемого в отношении жительницы города Мытищи, выявлены грубые нарушения со стороны должностных лиц местной администрации. По результатам правовой оценки установленных обстоятельств в отношении заместителя главы администрации городского округа Мытищи возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что чиновники не проверили должным образом достоверность данных о проживании 13 человек в однокомнатной квартире, а также о доходе семьи. Кроме того, запросы в территориальный орган полиции по вопросам миграции и в налоговую инспекцию не направлялись. Подчеркивается, что при правильном расчете среднего дохода семьи право на получение жилищного сертификата было бы исключено. Согласно сообщению, решения о признании семьи малоимущей, а также о выдаче сертификата принимались двумя комиссиями, председателем которых является замглавы администрации городского округа Мытищи.
В настоящее время решения о признании этой семьи малоимущей отменены, она исключена из списка нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Председатель СК России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
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ПроисшествияМытищиРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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