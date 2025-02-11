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Замглавы администрации Мытищ заподозрили в халатности
Замглавы администрации Мытищ заподозрили в халатности - РИА Новости, 11.02.2025
Замглавы администрации Мытищ заподозрили в халатности
Замглавы администрации Мытищ заподозрили в халатности, повлекшей незаконную выдачу жилищного сертификата, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T11:18:00+03:00
2025-02-11T11:18:00+03:00
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Замглавы администрации Мытищ заподозрили в халатности, повлекшей незаконную выдачу жилищного сертификата, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка СК России. "В рамках уголовного дела о мошенничестве с целью получения жилищного сертификата (часть 4 статьи 159.2 УК РФ), расследуемого в отношении жительницы города Мытищи, выявлены грубые нарушения со стороны должностных лиц местной администрации. По результатам правовой оценки установленных обстоятельств в отношении заместителя главы администрации городского округа Мытищи возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении. Отмечается, что чиновники не проверили должным образом достоверность данных о проживании 13 человек в однокомнатной квартире, а также о доходе семьи. Кроме того, запросы в территориальный орган полиции по вопросам миграции и в налоговую инспекцию не направлялись. Подчеркивается, что при правильном расчете среднего дохода семьи право на получение жилищного сертификата было бы исключено. Согласно сообщению, решения о признании семьи малоимущей, а также о выдаче сертификата принимались двумя комиссиями, председателем которых является замглавы администрации городского округа Мытищи. В настоящее время решения о признании этой семьи малоимущей отменены, она исключена из списка нуждающихся в улучшении жилищных условий.
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происшествия, мытищи, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Мытищи, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Замглавы администрации Мытищ заподозрили в халатности
Против замглавы администрации Мытищ возбудили уголовное дело из-за халатности
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Замглавы администрации Мытищ заподозрили в халатности, повлекшей незаконную выдачу жилищного сертификата, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка СК России.
"В рамках уголовного дела о мошенничестве с целью получения жилищного сертификата (часть 4 статьи 159.2 УК РФ
), расследуемого в отношении жительницы города Мытищи
, выявлены грубые нарушения со стороны должностных лиц местной администрации. По результатам правовой оценки установленных обстоятельств в отношении заместителя главы администрации городского округа Мытищи возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что чиновники не проверили должным образом достоверность данных о проживании 13 человек в однокомнатной квартире, а также о доходе семьи. Кроме того, запросы в территориальный орган полиции по вопросам миграции и в налоговую инспекцию не направлялись. Подчеркивается, что при правильном расчете среднего дохода семьи право на получение жилищного сертификата было бы исключено. Согласно сообщению, решения о признании семьи малоимущей, а также о выдаче сертификата принимались двумя комиссиями, председателем которых является замглавы администрации городского округа Мытищи.
В настоящее время решения о признании этой семьи малоимущей отменены, она исключена из списка нуждающихся в улучшении жилищных условий.