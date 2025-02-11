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Более 95 тысяч иностранцев находятся в России незаконно, сообщили в МВД - РИА Новости, 11.02.2025
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14:25 11.02.2025 (обновлено: 14:34 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/mvd-1998628460.html
Более 95 тысяч иностранцев находятся в России незаконно, сообщили в МВД
Более 95 тысяч иностранцев находятся в России незаконно, сообщили в МВД - РИА Новости, 11.02.2025
Более 95 тысяч иностранцев находятся в России незаконно, сообщили в МВД
Через реестр контролируемых лиц МВД России проведено более 688 тысяч проверок иностранцев, из них свыше 95 тысяч находятся в стране незаконно, сообщается в... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T14:25:00+03:00
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Через реестр контролируемых лиц МВД России проведено более 688 тысяч проверок иностранцев, из них свыше 95 тысяч находятся в стране незаконно, сообщается в официальном телеграм-канале Главного управления по вопросам миграции МВД России."С момента запуска реестра граждане и организации через онлайн-сервисы МВД России и госуслуг уже провели более 688 тысяч проверок в отношении иностранцев. 592 663 из них находятся в России законно, 95 608 – незаконно", - говорится в сообщении.В МВД напомнили, что в реестре содержатся сведения о гражданах, утративших законные основания для пребывания в России. Это те лица, которые находятся в стране более 3 месяцев без патента, разрешения на работу, разрешения на временное проживание, вида на жительство. Иностранный гражданин и лицо без гражданства включаются в реестр и в тех случаях, когда перечисленные разрешительные документы или правовые статусы были аннулированы.Также основанием для внесения сведений в список контролируемых лиц является вступление в силу обвинительного приговора суда, принятое решение о выдворении, депортации, нежелательности пребывания, неразрешении въезда и прекращении гражданства, отмечается в ведомстве.База данных обновляется каждые четыре часа. Проверить информацию о включении в реестр может бесплатно любой человек через специальную интерактивную форму на сайте МВД России или госуслуг.Иностранные граждане и лица без гражданства, которые урегулировали свой правовой статус, исключаются из реестра контролируемых лиц.
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россия, жилье, общество
Россия, Жилье, Общество
Более 95 тысяч иностранцев находятся в России незаконно, сообщили в МВД

более 95 тысяч иностранцев из реестра МВД находятся в России незаконно

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль МВД России
Автомобиль МВД России - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль МВД России. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Через реестр контролируемых лиц МВД России проведено более 688 тысяч проверок иностранцев, из них свыше 95 тысяч находятся в стране незаконно, сообщается в официальном телеграм-канале Главного управления по вопросам миграции МВД России.
"С момента запуска реестра граждане и организации через онлайн-сервисы МВД России и госуслуг уже провели более 688 тысяч проверок в отношении иностранцев. 592 663 из них находятся в России законно, 95 608 – незаконно", - говорится в сообщении.
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В МВД напомнили, что в реестре содержатся сведения о гражданах, утративших законные основания для пребывания в России. Это те лица, которые находятся в стране более 3 месяцев без патента, разрешения на работу, разрешения на временное проживание, вида на жительство. Иностранный гражданин и лицо без гражданства включаются в реестр и в тех случаях, когда перечисленные разрешительные документы или правовые статусы были аннулированы.
Также основанием для внесения сведений в список контролируемых лиц является вступление в силу обвинительного приговора суда, принятое решение о выдворении, депортации, нежелательности пребывания, неразрешении въезда и прекращении гражданства, отмечается в ведомстве.
База данных обновляется каждые четыре часа. Проверить информацию о включении в реестр может бесплатно любой человек через специальную интерактивную форму на сайте МВД России или госуслуг.
Иностранные граждане и лица без гражданства, которые урегулировали свой правовой статус, исключаются из реестра контролируемых лиц.
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