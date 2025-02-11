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СМИ: врио главы уголовного розыска Батайска устроил пьяный дебош в караоке
СМИ: врио главы уголовного розыска Батайска устроил пьяный дебош в караоке - РИА Новости, 11.02.2025
СМИ: врио главы уголовного розыска Батайска устроил пьяный дебош в караоке
Полиция установит обстоятельства конфликта, который произошел между гражданами в баре в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМВД России по... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T12:56:00+03:00
2025-02-11T12:56:00+03:00
2025-02-11T13:06:00+03:00
происшествия
ростов-на-дону
батайск
ростовская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 фев - РИА Новости. Полиция установит обстоятельства конфликта, который произошел между гражданами в баре в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМВД России по Ростовской области. Как уточнили агентству в правоохранительных органах, одним из участников конфликта был врио главы угрозыска Батайска. "В одном из развлекательных заведений города Ростова-на-Дону произошел конфликт между гражданами", - сказал он. Сообщений или заявлений в полицию не поступало. "В настоящее время по данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка действиям всех участников конфликта и принято решение в соответствии с законодательством", - сказал представитель ведомства. По данным Don Mash, врио начальника угрозыска Батайска, предположительно, устроил пьяный дебош в караоке: грозил бармену разбить голову бутылкой, плеснул в лицо администратору напитками со стойки, угрожал закрыть всех и хвалился, что ему ничего не будет.
https://ria.ru/20250116/kursk-1994036312.html
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ростов-на-дону
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происшествия, ростов-на-дону, батайск, ростовская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Батайск, Ростовская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
СМИ: врио главы уголовного розыска Батайска устроил пьяный дебош в караоке
Mash: врио главы уголовного розыска Батайска устроил пьяный дебош в караоке