https://ria.ru/20250211/mvd-1998599343.html

СМИ: врио главы уголовного розыска Батайска устроил пьяный дебош в караоке

СМИ: врио главы уголовного розыска Батайска устроил пьяный дебош в караоке - РИА Новости, 11.02.2025

СМИ: врио главы уголовного розыска Батайска устроил пьяный дебош в караоке

Полиция установит обстоятельства конфликта, который произошел между гражданами в баре в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМВД России по... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T12:56:00+03:00

2025-02-11T12:56:00+03:00

2025-02-11T13:06:00+03:00

происшествия

ростов-на-дону

батайск

ростовская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 фев - РИА Новости. Полиция установит обстоятельства конфликта, который произошел между гражданами в баре в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМВД России по Ростовской области. Как уточнили агентству в правоохранительных органах, одним из участников конфликта был врио главы угрозыска Батайска. "В одном из развлекательных заведений города Ростова-на-Дону произошел конфликт между гражданами", - сказал он. Сообщений или заявлений в полицию не поступало. "В настоящее время по данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка действиям всех участников конфликта и принято решение в соответствии с законодательством", - сказал представитель ведомства. По данным Don Mash, врио начальника угрозыска Батайска, предположительно, устроил пьяный дебош в караоке: грозил бармену разбить голову бутылкой, плеснул в лицо администратору напитками со стойки, угрожал закрыть всех и хвалился, что ему ничего не будет.

https://ria.ru/20250116/kursk-1994036312.html

https://ria.ru/20240920/konflikt-1973897782.html

ростов-на-дону

батайск

ростовская область

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происшествия, ростов-на-дону, батайск, ростовская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)