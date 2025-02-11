https://ria.ru/20250211/mvd-1998561306.html

В МВД напомнили о правилах защиты данных в интернете

В МВД напомнили о правилах защиты данных в интернете - РИА Новости, 11.02.2025

В МВД напомнили о правилах защиты данных в интернете

МВД России в Международный день безопасного интернета напомнило о правилах, которые помогут защитить данные в сети, их опубликовала в Telegram-канале... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T10:42:00+03:00

2025-02-11T10:42:00+03:00

2025-02-11T10:42:00+03:00

общество

технологии

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. МВД России в Международный день безопасного интернета напомнило о правилах, которые помогут защитить данные в сети, их опубликовала в Telegram-канале официальный представитель ведомства Ирина Волк. "Друзья, сегодня отмечается Международный день безопасного интернета! Пользуясь такой отличной возможностью, хочу напомнить вам о важных правилах, которые помогут защитить ваши данные и сохранить спокойствие в цифровом мире", - написала она. Граждан призвали сохранять бдительность в интернете - не открывать подозрительные ссылки и файлы, даже если они пришли от знакомых. Подчеркивается, что злоумышленники часто используют украденные аккаунты для распространения вредоносного ПО. Также необходимо убедиться, что антивирус на устройстве всегда обновлен, а пароли надежно защищают доступ к учетным записям. "Не ведитесь на "сладкие обещания". Слишком привлекательные предложения – это первый звоночек мошенничества. Будь то бесплатные призы, супервыгодные скидки или быстрые способы заработка – все это может быть ловушкой. Всегда проверяйте информацию через официальные каналы и не торопитесь принимать решение", - добавляется в сообщении. Граждан также призвали следить за новостями о киберпреступлениях и изучать типичные схемы мошенников - "многие сценарии атак повторяются, и знание их механизмов поможет заранее распознать угрозу". "Действуйте осознанно. Перед тем как ввести свои данные на незнакомом сайте или поделиться личной информацией, задумайтесь – действительно ли это необходимо? Проверьте адрес сайта, наличие сертификата безопасности (https://) и репутацию компании. Ваша осмотрительность – лучшая защита от киберугроз", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20250131/internet-1996523404.html

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общество, технологии, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)