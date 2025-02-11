https://ria.ru/20250211/mvd-1998551563.html
В МВД рассказали, как защитить смартфон от кибермошенников
В МВД рассказали, как защитить смартфон от кибермошенников - РИА Новости, 11.02.2025
В МВД рассказали, как защитить смартфон от кибермошенников
Защитить телефон от кибермошенников поможет сложный пин-код, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T10:03:00+03:00
2025-02-11T10:03:00+03:00
2025-02-11T11:12:00+03:00
технологии
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Защитить телефон от кибермошенников поможет сложный пин-код, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД."Как защитить смартфон от взлома и кражи? Используйте сложный пароль на разблокировку — 6+ символов, лучше PIN, чем графический ключ. Разрешите вход в важные приложения только по биометрии — отпечаток или Face ID", — говорится в публикации.В полиции призвали отключить автосохранение паролей в браузере и использовать менеджер паролей: Bitwarden, 1Password, KeePass.Кроме того, ведомство рекомендовало запретить показ SMS на заблокированном экране, чтобы мошенники не смогли увидеть код подтверждения.Правоохранители отметили, что злоумышленники, украв или взломав телефон, могут совершить разные преступления:В управлении добавили, что действия мошенников могут не ограничиться финансовыми потерями для пользователя — они способны похитить аккаунты соцсетей и мессенджеров.
https://ria.ru/20250209/moshenniki-1998213886.html
https://ria.ru/20250211/samara-1998545387.html
https://ria.ru/20250209/mvd-1998240603.html
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технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В МВД рассказали, как защитить смартфон от кибермошенников
МВД РФ перечислило надежные способы защиты смартфона от взлома и кражи
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости.
Защитить телефон от кибермошенников поможет сложный пин-код, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД
.
"Как защитить смартфон от взлома и кражи? Используйте сложный пароль на разблокировку — 6+ символов, лучше PIN, чем графический ключ. Разрешите вход в важные приложения только по биометрии — отпечаток или Face ID", — говорится в публикации.
В полиции призвали отключить автосохранение паролей в браузере и использовать менеджер паролей: Bitwarden, 1Password, KeePass.
Кроме того, ведомство рекомендовало запретить показ SMS на заблокированном экране, чтобы мошенники не смогли увидеть код подтверждения.
Правоохранители отметили, что злоумышленники, украв или взломав телефон, могут совершить разные преступления:
- зайти в банк и перевести деньги;
- оформить микрозаймы через "Госуслуги";
- с помощью почты получить доступ к аккаунтам на маркетплейсах для заказа товаров в рассрочку;
- найти пароли от криптокошелька в заметках или галерее.
В управлении добавили, что действия мошенников могут не ограничиться финансовыми потерями для пользователя — они способны похитить аккаунты соцсетей и мессенджеров.