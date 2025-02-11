https://ria.ru/20250211/musk-1998689278.html

Глава OpenAI посочувствовал Маску

Глава OpenAI посочувствовал Маску - РИА Новости, 11.02.2025

Глава OpenAI посочувствовал Маску

Глава американской технологической компании OpenAI Сэм Альтман заявил, что руководитель департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T17:38:00+03:00

2025-02-11T17:38:00+03:00

2025-02-11T17:38:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Глава американской технологической компании OpenAI Сэм Альтман заявил, что руководитель департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и предприниматель Илон Маск всю жизнь чувствует себя неуверенно и не выглядит счастливым. Альтман отвечал на вопрос интервьюера Bloomberg TV о том, вызвано ли желание Маска приобрести некоммерческую организацию, которая контролирует деятельность OpenAI, неуверенностью в принадлежащей ему xAI. "Он, скорее всего, всю жизнь чувствует себя неуверенно. Я ему сочувствую... Не думаю, что он счастливый человек, я ему правда сочувствую", - заявил Альтман. Ранее глава OpenAI отказался от предложения консорциума инвесторов во главе с руководителем департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и предпринимателем Илоном Маском о покупке некоммерческой организации, которая контролирует деятельность OpenAI. В интервью порталу Axios Альтман намекнул, что Маск хочет приобрести OpenAI, потому что является конкурентом компании и не может победить ее на рынке. Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что консорциум инвесторов во главе с Маском предложил 97,4 миллиарда долларов за приобретение некоммерческой организации, контролирующей компанию OpenAI. OpenAI известна созданием чат-бота ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил Маск, который позже разорвал связи со стартапом. Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. Сервис доступен подписчикам Premium+ соцсети X в США, Великобритании и странах Европы. В марте xAI открыла исходный код Grok.

https://ria.ru/20250106/mask-1992605049.html

https://ria.ru/20250207/mask-1998073914.html

https://ria.ru/20250206/tramp-1997580820.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, технологии, сша, великобритания, европа, илон маск