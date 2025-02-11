https://ria.ru/20250211/mus-1998657294.html

МУС осудил внесение прокурора Хана в санкционный список США

МУС осудил внесение прокурора Хана в санкционный список США - РИА Новости, 11.02.2025

МУС осудил внесение прокурора Хана в санкционный список США

Международный уголовный суд (МУС) осудил внесение прокурора инстанции Карима Хана в санкционный список США, говорится в заявлении инстанции. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T15:59:00+03:00

2025-02-11T15:59:00+03:00

2025-02-11T15:59:00+03:00

в мире

сша

вашингтон (штат)

израиль

дональд трамп

международный уголовный суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872988143_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e003f2b5fc782b3663a3eb2dca4642af.jpg

ГААГА, 11 фев - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) осудил внесение прокурора инстанции Карима Хана в санкционный список США, говорится в заявлении инстанции. "Международный уголовный суд осуждает назначение санкций администрацией США против прокурора МУС Карима Хана. Суд обязуется продолжать выполнять свой судебный мандат в интересах миллионов невинных пострадавших в результате зверств", - говорится в сообщении суда в соцсети Х. Ранее президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о санкциях против МУС за действия против Вашингтона и его союзников, включая Израиль. В указе отмечается, что США будут вводить существенные меры против тех, кто ответственен за "нарушения МУС". Некоторые из этих мер включают блокировку собственности, активов, запрет на въезд в США членам МУС, а также их семьям. МУС осудил решение Соединенных Штатов, заявив, что продолжит обеспечивать правосудие по всему миру. Как позднее сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники, прокурор МУС Карим Хан подпадет под санкции США против инстанции. По их данным, его имя содержится в пока еще не опубликованном приложении к указу о санкциях против суда.

https://ria.ru/20250208/sanktsii-1998167562.html

сша

вашингтон (штат)

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, вашингтон (штат), израиль, дональд трамп, международный уголовный суд