https://ria.ru/20250211/mts-1998632099.html
В MTS AI объяснили популярность DeepSeek
В MTS AI объяснили популярность DeepSeek - РИА Новости, 11.02.2025
В MTS AI объяснили популярность DeepSeek
Чат-бот с искусственным интеллектом (ИИ) DeepSeek стал популярен у российских пользователей из-за того, что нейросеть генерирует контент в высоком качестве, а... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T14:35:00+03:00
2025-02-11T14:35:00+03:00
2025-02-11T14:35:00+03:00
технологии
россия
yota
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995868635_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_54d14ec64b30bef6a4aad5be26e0c25a.jpg
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Чат-бот с искусственным интеллектом (ИИ) DeepSeek стал популярен у российских пользователей из-за того, что нейросеть генерирует контент в высоком качестве, а продукты компании легко скачать на устройство, рассказали РИА Новости в MTS AI. Два российских оператора связи - Tele2 и Yota - ранее заявили о росте интереса к китайской разработке. Так, по данным Tele2, месячная аудитория DeepSeek в январе превысила аналогичный показатель ChatGPT на 15%. Пиковым для DeepSeek было 28 января - дневная аудитория продукта была выше в 12,6 раза, чем в день официального запуска для массового пользователя 20 января. В Yota отметили, что китайский ИИ-бот стал самой популярной нейросетью января - он обогнал других как по трафику, так и по числу пользователей. "Популярность DeepSeek связана в первую очередь с высоким качеством контента, который можно создать с помощью большой языковой модели компании, а также доступности ее продуктов - мобильное приложение DeepSeek бесплатное и его можно скачать без дополнительных усилий в России в отличие от, например, ChatGPT", - сказали в MTS AI. Там же отметили, что на мировом рынке начинают появляться и другие похожие инструменты - например, Le Chat от французского стартапа Mistral и Qwen от китайской компании Alibaba. Однако их обсуждают не так широко, поэтому многие пользователи о них не знают. Появление новых бесплатных и доступных приложений, таких как DeepSeek, приведет к снижению доли пользователей в ChatGPT, считают в MTS AI. "Этот процесс неизбежен, и компании OpenAI в ближайшее время предстоит серьёзная борьба за пользователей", - прокомментировали в пресс-службе. В MTS AI напомнили, что использование больших языковых моделей, в особенности в работе с конфиденциальной информацией, требует повышенной осторожности. Например, россияне часто используют ChatGPT через сторонние сервисы и приложения, что может привести к утечке информации.
https://ria.ru/20250131/ssha-1996394531.html
https://ria.ru/20250129/alibaba-1996061822.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995868635_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_128ab195d3433bb0c157a3584d9276b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, yota
В MTS AI объяснили популярность DeepSeek
MTS AI: китайский ИИ-бот DeepSeek стал популярен у российских пользователей
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Чат-бот с искусственным интеллектом (ИИ) DeepSeek стал популярен у российских пользователей из-за того, что нейросеть генерирует контент в высоком качестве, а продукты компании легко скачать на устройство, рассказали РИА Новости в MTS AI.
Два российских оператора связи - Tele2 и Yota
- ранее заявили о росте интереса к китайской разработке. Так, по данным Tele2, месячная аудитория DeepSeek в январе превысила аналогичный показатель ChatGPT на 15%. Пиковым для DeepSeek было 28 января - дневная аудитория продукта была выше в 12,6 раза, чем в день официального запуска для массового пользователя 20 января. В Yota отметили, что китайский ИИ-бот стал самой популярной нейросетью января - он обогнал других как по трафику, так и по числу пользователей.
"Популярность DeepSeek связана в первую очередь с высоким качеством контента, который можно создать с помощью большой языковой модели компании, а также доступности ее продуктов - мобильное приложение DeepSeek бесплатное и его можно скачать без дополнительных усилий в России
в отличие от, например, ChatGPT", - сказали в MTS AI.
Там же отметили, что на мировом рынке начинают появляться и другие похожие инструменты - например, Le Chat от французского стартапа Mistral и Qwen от китайской компании Alibaba. Однако их обсуждают не так широко, поэтому многие пользователи о них не знают.
Появление новых бесплатных и доступных приложений, таких как DeepSeek, приведет к снижению доли пользователей в ChatGPT, считают в MTS AI. "Этот процесс неизбежен, и компании OpenAI в ближайшее время предстоит серьёзная борьба за пользователей", - прокомментировали в пресс-службе.
В MTS AI напомнили, что использование больших языковых моделей, в особенности в работе с конфиденциальной информацией, требует повышенной осторожности. Например, россияне часто используют ChatGPT через сторонние сервисы и приложения, что может привести к утечке информации.