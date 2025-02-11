https://ria.ru/20250211/mts-1998632099.html

В MTS AI объяснили популярность DeepSeek

В MTS AI объяснили популярность DeepSeek - РИА Новости, 11.02.2025

В MTS AI объяснили популярность DeepSeek

Чат-бот с искусственным интеллектом (ИИ) DeepSeek стал популярен у российских пользователей из-за того, что нейросеть генерирует контент в высоком качестве, а... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T14:35:00+03:00

2025-02-11T14:35:00+03:00

2025-02-11T14:35:00+03:00

технологии

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Чат-бот с искусственным интеллектом (ИИ) DeepSeek стал популярен у российских пользователей из-за того, что нейросеть генерирует контент в высоком качестве, а продукты компании легко скачать на устройство, рассказали РИА Новости в MTS AI. Два российских оператора связи - Tele2 и Yota - ранее заявили о росте интереса к китайской разработке. Так, по данным Tele2, месячная аудитория DeepSeek в январе превысила аналогичный показатель ChatGPT на 15%. Пиковым для DeepSeek было 28 января - дневная аудитория продукта была выше в 12,6 раза, чем в день официального запуска для массового пользователя 20 января. В Yota отметили, что китайский ИИ-бот стал самой популярной нейросетью января - он обогнал других как по трафику, так и по числу пользователей. "Популярность DeepSeek связана в первую очередь с высоким качеством контента, который можно создать с помощью большой языковой модели компании, а также доступности ее продуктов - мобильное приложение DeepSeek бесплатное и его можно скачать без дополнительных усилий в России в отличие от, например, ChatGPT", - сказали в MTS AI. Там же отметили, что на мировом рынке начинают появляться и другие похожие инструменты - например, Le Chat от французского стартапа Mistral и Qwen от китайской компании Alibaba. Однако их обсуждают не так широко, поэтому многие пользователи о них не знают. Появление новых бесплатных и доступных приложений, таких как DeepSeek, приведет к снижению доли пользователей в ChatGPT, считают в MTS AI. "Этот процесс неизбежен, и компании OpenAI в ближайшее время предстоит серьёзная борьба за пользователей", - прокомментировали в пресс-службе. В MTS AI напомнили, что использование больших языковых моделей, в особенности в работе с конфиденциальной информацией, требует повышенной осторожности. Например, россияне часто используют ChatGPT через сторонние сервисы и приложения, что может привести к утечке информации.

https://ria.ru/20250131/ssha-1996394531.html

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технологии, россия, yota