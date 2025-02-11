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МСБ сферы гостиниц получит более 25 млрд руб по "зонтичным" поручительствам - РИА Новости, 11.02.2025
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Твой бизнес
 
19:03 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/msb-1998711400.html
МСБ сферы гостиниц получит более 25 млрд руб по "зонтичным" поручительствам
МСБ сферы гостиниц получит более 25 млрд руб по "зонтичным" поручительствам - РИА Новости, 11.02.2025
МСБ сферы гостиниц получит более 25 млрд руб по "зонтичным" поручительствам
Корпорация МСП выделила дополнительные средства для продления специального лимита "зонтичных" поручительств, который позволит малому и среднему бизнесу в сфере... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T19:03:00+03:00
2025-02-11T19:03:00+03:00
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александр исаевич
малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Корпорация МСП выделила дополнительные средства для продления специального лимита "зонтичных" поручительств, который позволит малому и среднему бизнесу в сфере гостиниц привлечь не менее 25 миллиардов рублей до конца 2025 года, сообщается на сайте министерства экономического развития России со ссылкой на слова главы министерства Максима Решетникова. С таким заявлением он выступил в ходе встречи с представителями общественной организации "ОПОРА РОССИИ". "В последние несколько лет туризм в России развивается опережающими темпами — и сегодня входит в число крайне привлекательных для инвесторов отраслей. Только по программе льготного кредитования с 2021 года в рамках мер господдержки отраслевого нацпроекта поддержаны проекты в туризме на сумму порядка 1,2 триллиона рублей. Кроме того, развитие туротрасли дает положительный эффект для таких смежных сфер, как строительство, транспорт, торговля, услуги, увеличивается занятость. Поэтому очень важно поддержать активность инвесторов в условиях высоких процентных ставок доступом к заемному финансированию", – приводятся на сайте министерства слова Решетникова. Для помощи МСП в сфере гостеприимства специальные лимиты "зонтичных" поручительств Корпорации МСП доведены до четырех кредитных организаций. Получить их можно в Сбербанке, Альфа-Банке, МСП Банке и Промсвязьбанке. "Специальный лимит наших зонтичных поручительств позволит МСП, которые работают в сфере гостиничного бизнеса, подготовиться к туристическому сезону, обновить номерной фонд или приобрести необходимую мебель. Гостиничный сектор — один из ключевых драйверов развития туристической отрасли. Целевое финансирование позволяет малому и среднему бизнесу расширить в текущих условиях доступ к финансированию и реализовать проекты по развитию бизнеса", — пояснил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Как уточнили в пресс-службе института развития, для модернизации гостиничного комплекса "Виктория Отель энд Спа" в Республике Дагестан МСП Банк открыл кредитную линию в размере 80 миллионов рублей, в том числе под зонтичное поручительство Корпорации МСП. Привлеченное финансирование планируется направить на строительство четырех модульных номерных корпусов и трех отдельных модульных домов-студий. Также запланировано строительство спа-центра и благоустройство территории (в том числе установка глэмпингов, беседок). Кроме того, гостиница "Грейс Империал WELLNESS СПА-ОТЕЛЬ" (Эсто-Садок, Красная Поляна) привлекла в Сбербанке кредит на сумму 50 миллионов рублей под "зонтичное" поручительство Корпорации МСП. Кредитные средства были направлены на расширение номерного фонда, облагораживание прилегающей территории. Спа-отель GRACE GLOBAL (Сочи) получил в Сбербанке кредит на 55 миллионов рублей под зонтичное поручительство Корпорации МСП. Кредитные средства направлены на софинансирование капитального ремонта номерного фонда и обновление фасада отеля. По данным пресс-службы, "зонтичный" механизм предполагает предоставление банкам-партнерам Корпорации МСП лимитов поручительств, в рамках которых финансовые организации выдают кредиты предпринимателям. Такие поручительства Корпорации МСП покрывают до 50% суммы банковского кредита. Сумма одного поручительства может достигать 1 миллиарда рублей при сроке до 10 лет. Механизм гарантирует банку исполнение обязательств по такому кредиту, тем самым снижая резервы и высвобождая ликвидность для дополнительного кредитования бизнеса.
https://ria.ru/20250211/msb-1998487073.html
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп, александр исаевич, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб), бизнес
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Корпорация МСП, Александр Исаевич, Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ), Бизнес
МСБ сферы гостиниц получит более 25 млрд руб по "зонтичным" поручительствам

МСБ сферы гостиниц получит не менее 25 млрд руб по "зонтичным" поручительствам

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГлава министерства экономического развития России Максим Решетников в Государственной Думе РФ
Глава министерства экономического развития России Максим Решетников в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Глава министерства экономического развития России Максим Решетников в Государственной Думе РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Корпорация МСП выделила дополнительные средства для продления специального лимита "зонтичных" поручительств, который позволит малому и среднему бизнесу в сфере гостиниц привлечь не менее 25 миллиардов рублей до конца 2025 года, сообщается на сайте министерства экономического развития России со ссылкой на слова главы министерства Максима Решетникова.
С таким заявлением он выступил в ходе встречи с представителями общественной организации "ОПОРА РОССИИ".
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"В последние несколько лет туризм в России развивается опережающими темпами — и сегодня входит в число крайне привлекательных для инвесторов отраслей. Только по программе льготного кредитования с 2021 года в рамках мер господдержки отраслевого нацпроекта поддержаны проекты в туризме на сумму порядка 1,2 триллиона рублей. Кроме того, развитие туротрасли дает положительный эффект для таких смежных сфер, как строительство, транспорт, торговля, услуги, увеличивается занятость. Поэтому очень важно поддержать активность инвесторов в условиях высоких процентных ставок доступом к заемному финансированию", – приводятся на сайте министерства слова Решетникова.
Для помощи МСП в сфере гостеприимства специальные лимиты "зонтичных" поручительств Корпорации МСП доведены до четырех кредитных организаций. Получить их можно в Сбербанке, Альфа-Банке, МСП Банке и Промсвязьбанке.
"Специальный лимит наших зонтичных поручительств позволит МСП, которые работают в сфере гостиничного бизнеса, подготовиться к туристическому сезону, обновить номерной фонд или приобрести необходимую мебель. Гостиничный сектор — один из ключевых драйверов развития туристической отрасли. Целевое финансирование позволяет малому и среднему бизнесу расширить в текущих условиях доступ к финансированию и реализовать проекты по развитию бизнеса", — пояснил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Как уточнили в пресс-службе института развития, для модернизации гостиничного комплекса "Виктория Отель энд Спа" в Республике Дагестан МСП Банк открыл кредитную линию в размере 80 миллионов рублей, в том числе под зонтичное поручительство Корпорации МСП. Привлеченное финансирование планируется направить на строительство четырех модульных номерных корпусов и трех отдельных модульных домов-студий. Также запланировано строительство спа-центра и благоустройство территории (в том числе установка глэмпингов, беседок).
Кроме того, гостиница "Грейс Империал WELLNESS СПА-ОТЕЛЬ" (Эсто-Садок, Красная Поляна) привлекла в Сбербанке кредит на сумму 50 миллионов рублей под "зонтичное" поручительство Корпорации МСП. Кредитные средства были направлены на расширение номерного фонда, облагораживание прилегающей территории. Спа-отель GRACE GLOBAL (Сочи) получил в Сбербанке кредит на 55 миллионов рублей под зонтичное поручительство Корпорации МСП. Кредитные средства направлены на софинансирование капитального ремонта номерного фонда и обновление фасада отеля.
По данным пресс-службы, "зонтичный" механизм предполагает предоставление банкам-партнерам Корпорации МСП лимитов поручительств, в рамках которых финансовые организации выдают кредиты предпринимателям. Такие поручительства Корпорации МСП покрывают до 50% суммы банковского кредита. Сумма одного поручительства может достигать 1 миллиарда рублей при сроке до 10 лет. Механизм гарантирует банку исполнение обязательств по такому кредиту, тем самым снижая резервы и высвобождая ликвидность для дополнительного кредитования бизнеса.
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