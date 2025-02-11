https://ria.ru/20250211/msb-1998487073.html
Дальневосточный МСБ получит 15,4 млрд рублей под "зонтичные" поручительства
Дальневосточный МСБ получит 15,4 млрд рублей под "зонтичные" поручительства - РИА Новости, 11.02.2025
Дальневосточный МСБ получит 15,4 млрд рублей под "зонтичные" поручительства
Корпорация МСП предоставила спецлимит "зонтичных" поручительств на сумму 7,7 миллиарда рублей для финансирования малых и средних компаний в регионах Дальнего... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T09:00:00+03:00
2025-02-11T09:00:00+03:00
2025-02-11T09:00:00+03:00
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Корпорация МСП предоставила спецлимит "зонтичных" поручительств на сумму 7,7 миллиарда рублей для финансирования малых и средних компаний в регионах Дальнего Востока (кроме Приморского и Хабаровского края), благодаря чему малый и средний бизнес сможет получить кредиты на сумму не менее 15,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба института развития.Отмечается, что лимиты поручительств доведены до Сбербанка, Альфа-Банка, ВТБ, Дальневосточного банка, Солид Банка и МСП Банка."Как показала обратная связь от предпринимателей и регионов, два крупнейших региона ДФО активно выбирают лимиты, выделенные банками на весь федеральный округ. Для поддержки других регионов округа необходим дополнительный, целевой лимит "зонтичных" поручительств. Он расширит доступ предпринимателей к заемному финансированию и позволит реализовать проекты по росту производства, увеличению объемов выпуска продукции и решению других бизнес-задач. Нам важно, чтобы у бизнеса всех регионов был равный доступ", – приводит пресс-служба слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.Так, МСП Банк открыл сельскохозяйственной компании "Спорос" из Хабаровского края кредитные линии на сумму 1,3 миллиарда рублей. Финансирование позволит предприятию расширить производственные мощности и увеличить объем выпуска продукции. Благодаря привлеченному в дочернем банке Корпорации МСП финансированию на сумму 500 миллионов рублей под "зонтичное" поручительство, малая технологичная компания из Владивостока, работающая под брендом "Швачер", расширяет производство программно-аппаратных комплексов (ПАК). Компания из Приморского края Tomoru получила в МСП Банке кредит в размере 40 миллионов рублей для модернизации флагманского продукта - платформы для создания "умных" голосовых роботов."Зонтичный" механизм предполагает предоставление банкам-партнерам Корпорации МСП лимитов поручительств, в рамках которых финансовые организации выдают кредиты предпринимателям. Такие поручительства Корпорации МСП покрывают до 50% от суммы банковского кредита. Сумма одного поручительства может достигать 1 миллиарда рублей при сроке до 10 лет. Механизм гарантирует банку исполнение обязательств по такому кредиту, тем самым снижая резервы и высвобождая ликвидность для дополнительного кредитования бизнеса.
https://ria.ru/20250210/msp-1998375439.html
https://ria.ru/20250207/msp-1997740903.html
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп, александр исаевич, кредит, дальний восток, мсп банк, сбербанк россии, альфа-банк, солид банк, дальневосточный банк, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Корпорация МСП, Александр Исаевич, Кредит, Дальний Восток, МСП Банк, Сбербанк России, Альфа-банк, Солид Банк, Дальневосточный банк, Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)
Дальневосточный МСБ получит 15,4 млрд рублей под "зонтичные" поручительства
МСБ Дальнего Востока получит более 15 млрд рублей под "зонтичные" поручительства
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Корпорация МСП предоставила спецлимит "зонтичных" поручительств на сумму 7,7 миллиарда рублей для финансирования малых и средних компаний в регионах Дальнего Востока (кроме Приморского и Хабаровского края), благодаря чему малый и средний бизнес сможет получить кредиты на сумму не менее 15,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба института развития.
Отмечается, что лимиты поручительств доведены до Сбербанка, Альфа-Банка, ВТБ, Дальневосточного банка, Солид Банка и МСП Банка.
"Как показала обратная связь от предпринимателей и регионов, два крупнейших региона ДФО активно выбирают лимиты, выделенные банками на весь федеральный округ. Для поддержки других регионов округа необходим дополнительный, целевой лимит "зонтичных" поручительств. Он расширит доступ предпринимателей к заемному финансированию и позволит реализовать проекты по росту производства, увеличению объемов выпуска продукции и решению других бизнес-задач. Нам важно, чтобы у бизнеса всех регионов был равный доступ", – приводит пресс-служба слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.
Так, МСП Банк открыл сельскохозяйственной компании "Спорос" из Хабаровского края кредитные линии на сумму 1,3 миллиарда рублей. Финансирование позволит предприятию расширить производственные мощности и увеличить объем выпуска продукции. Благодаря привлеченному в дочернем банке Корпорации МСП финансированию на сумму 500 миллионов рублей под "зонтичное" поручительство, малая технологичная компания из Владивостока, работающая под брендом "Швачер", расширяет производство программно-аппаратных комплексов (ПАК). Компания из Приморского края Tomoru получила в МСП Банке кредит в размере 40 миллионов рублей для модернизации флагманского продукта - платформы для создания "умных" голосовых роботов.
"Зонтичный" механизм предполагает предоставление банкам-партнерам Корпорации МСП лимитов поручительств, в рамках которых финансовые организации выдают кредиты предпринимателям. Такие поручительства Корпорации МСП покрывают до 50% от суммы банковского кредита. Сумма одного поручительства может достигать 1 миллиарда рублей при сроке до 10 лет. Механизм гарантирует банку исполнение обязательств по такому кредиту, тем самым снижая резервы и высвобождая ликвидность для дополнительного кредитования бизнеса.