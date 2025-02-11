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Дальневосточный МСБ получит 15,4 млрд рублей под "зонтичные" поручительства

Дальневосточный МСБ получит 15,4 млрд рублей под "зонтичные" поручительства - РИА Новости, 11.02.2025

Дальневосточный МСБ получит 15,4 млрд рублей под "зонтичные" поручительства

Корпорация МСП предоставила спецлимит "зонтичных" поручительств на сумму 7,7 миллиарда рублей для финансирования малых и средних компаний в регионах Дальнего... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T09:00:00+03:00

2025-02-11T09:00:00+03:00

2025-02-11T09:00:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Корпорация МСП предоставила спецлимит "зонтичных" поручительств на сумму 7,7 миллиарда рублей для финансирования малых и средних компаний в регионах Дальнего Востока (кроме Приморского и Хабаровского края), благодаря чему малый и средний бизнес сможет получить кредиты на сумму не менее 15,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба института развития.Отмечается, что лимиты поручительств доведены до Сбербанка, Альфа-Банка, ВТБ, Дальневосточного банка, Солид Банка и МСП Банка."Как показала обратная связь от предпринимателей и регионов, два крупнейших региона ДФО активно выбирают лимиты, выделенные банками на весь федеральный округ. Для поддержки других регионов округа необходим дополнительный, целевой лимит "зонтичных" поручительств. Он расширит доступ предпринимателей к заемному финансированию и позволит реализовать проекты по росту производства, увеличению объемов выпуска продукции и решению других бизнес-задач. Нам важно, чтобы у бизнеса всех регионов был равный доступ", – приводит пресс-служба слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.Так, МСП Банк открыл сельскохозяйственной компании "Спорос" из Хабаровского края кредитные линии на сумму 1,3 миллиарда рублей. Финансирование позволит предприятию расширить производственные мощности и увеличить объем выпуска продукции. Благодаря привлеченному в дочернем банке Корпорации МСП финансированию на сумму 500 миллионов рублей под "зонтичное" поручительство, малая технологичная компания из Владивостока, работающая под брендом "Швачер", расширяет производство программно-аппаратных комплексов (ПАК). Компания из Приморского края Tomoru получила в МСП Банке кредит в размере 40 миллионов рублей для модернизации флагманского продукта - платформы для создания "умных" голосовых роботов."Зонтичный" механизм предполагает предоставление банкам-партнерам Корпорации МСП лимитов поручительств, в рамках которых финансовые организации выдают кредиты предпринимателям. Такие поручительства Корпорации МСП покрывают до 50% от суммы банковского кредита. Сумма одного поручительства может достигать 1 миллиарда рублей при сроке до 10 лет. Механизм гарантирует банку исполнение обязательств по такому кредиту, тем самым снижая резервы и высвобождая ликвидность для дополнительного кредитования бизнеса.

https://ria.ru/20250210/msp-1998375439.html

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