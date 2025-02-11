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Москвичка, кричавшая о ненависти к русским, признала вину - РИА Новости, 11.02.2025
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15:47 11.02.2025 (обновлено: 16:17 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/moskvichka-1998653975.html
Москвичка, кричавшая о ненависти к русским, признала вину
Москвичка, кричавшая о ненависти к русским, признала вину - РИА Новости, 11.02.2025
Москвичка, кричавшая о ненависти к русским, признала вину
Москвичка Яна Джоган, кричавшая о ненависти к русским, в суде признала вину в хулиганстве, передает корреспондент РИА Новости из зала Кузьминского районного... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T15:47:00+03:00
2025-02-11T16:17:00+03:00
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Москвичка Яна Джоган, кричавшая о ненависти к русским, в суде признала вину в хулиганстве, передает корреспондент РИА Новости из зала Кузьминского районного суда. "Обвинение понятно. Вину полностью признаю", - сказала Джоган. Сегодня столичный суд приступил к рассмотрению уголовного дела по существу. По версии следствия, Джоган демонстрировала пренебрежительное отношение к окружающим, громко нецензурно бранилась на строителя, производившего в подъезде ремонт, и иных лиц, выражая при этом вражду и ненависть к русским, держа в руке предмет, конструктивно схожий с пистолетом, и не менее двух раз выстрелив холостыми в сторону мужчин. Полиция возбудила против нее уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство). Джоган - уроженка Москвы, гражданка России. По данным полиции, вину признала. Дома у нее нашли и изъяли пневматический пистолет. По решению суда она содержится под стражей. Ее адвокат Елена Пономарева ранее сообщила РИА Новости, что моральных и материальных претензий к ее подзащитной от потерпевших не заявлено.
https://ria.ru/20250117/oskorbleniya-1994112271.html
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происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
Москвичка, кричавшая о ненависти к русским, признала вину

Москвичка Джоган, кричавшая о ненависти к русским, признала вину в хулиганстве

© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыЯна Джоган в Кузьминском районном суде города Москвы
Яна Джоган в Кузьминском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Яна Джоган в Кузьминском районном суде города Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Москвичка Яна Джоган, кричавшая о ненависти к русским, в суде признала вину в хулиганстве, передает корреспондент РИА Новости из зала Кузьминского районного суда.
"Обвинение понятно. Вину полностью признаю", - сказала Джоган.
Яна Джоган в Кузьминском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Завершено расследование дела кричавшей о ненависти к русским москвички
17 января, 06:18
Сегодня столичный суд приступил к рассмотрению уголовного дела по существу.
По версии следствия, Джоган демонстрировала пренебрежительное отношение к окружающим, громко нецензурно бранилась на строителя, производившего в подъезде ремонт, и иных лиц, выражая при этом вражду и ненависть к русским, держа в руке предмет, конструктивно схожий с пистолетом, и не менее двух раз выстрелив холостыми в сторону мужчин.
Полиция возбудила против нее уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство). Джоган - уроженка Москвы, гражданка России. По данным полиции, вину признала. Дома у нее нашли и изъяли пневматический пистолет. По решению суда она содержится под стражей.
Ее адвокат Елена Пономарева ранее сообщила РИА Новости, что моральных и материальных претензий к ее подзащитной от потерпевших не заявлено.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
Суд в Москве арестовал мужчину, удовлетворявшего себя в общественном месте
12 октября 2024, 04:18
 
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