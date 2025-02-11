https://ria.ru/20250211/moskva-1998713470.html

В Москве столкнулись пять автомобилей

В Москве столкнулись пять автомобилей - РИА Новости, 11.02.2025

В Москве столкнулись пять автомобилей

ДТП с участием пяти автомобилей произошло на Волгоградском проспекте в Москве, движение затруднено, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T19:23:00+03:00

2025-02-11T19:23:00+03:00

2025-02-11T19:42:00+03:00

происшествия

москва

авто

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. ДТП с участием пяти автомобилей произошло на Волгоградском проспекте в Москве, движение затруднено, сообщает столичный департамент транспорта. "На Волгоградском проспекте в районе дома 128 произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Движение в центр и область затруднено на шесть километров. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в Telegram-канале ведомства. Ведомство отмечает, что на месте работают оперативные службы города, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

https://ria.ru/20241027/dtp-1980345528.html

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происшествия, москва, авто