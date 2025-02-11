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В Москве столкнулись пять автомобилей - РИА Новости, 11.02.2025
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19:23 11.02.2025 (обновлено: 19:42 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/moskva-1998713470.html
В Москве столкнулись пять автомобилей
В Москве столкнулись пять автомобилей - РИА Новости, 11.02.2025
В Москве столкнулись пять автомобилей
ДТП с участием пяти автомобилей произошло на Волгоградском проспекте в Москве, движение затруднено, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T19:23:00+03:00
2025-02-11T19:42:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. ДТП с участием пяти автомобилей произошло на Волгоградском проспекте в Москве, движение затруднено, сообщает столичный департамент транспорта. "На Волгоградском проспекте в районе дома 128 произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Движение в центр и область затруднено на шесть километров. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в Telegram-канале ведомства. Ведомство отмечает, что на месте работают оперативные службы города, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
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происшествия, москва, авто
Происшествия, Москва, Авто
В Москве столкнулись пять автомобилей

На Волгоградском проспекте в Москве столкнулись пять автомобилей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль ДПС
Автомобиль ДПС - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль ДПС. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. ДТП с участием пяти автомобилей произошло на Волгоградском проспекте в Москве, движение затруднено, сообщает столичный департамент транспорта.
"На Волгоградском проспекте в районе дома 128 произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Движение в центр и область затруднено на шесть километров. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Ведомство отмечает, что на месте работают оперативные службы города, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
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