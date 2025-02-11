https://ria.ru/20250211/moskva-1998687308.html
Более 35 тысяч кошек и собак забрали из городских приютов Москвы
Более 35 тысяч кошек и собак забрали из городских приютов Москвы - РИА Новости, 11.02.2025
Более 35 тысяч кошек и собак забрали из городских приютов Москвы
Свыше 35 тысяч кошек и собак забрали из городских приютов Москвы с 2010 года, сообщается в Telegram-канале департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T17:32:00+03:00
2025-02-11T17:32:00+03:00
2025-02-11T17:32:00+03:00
хорошие новости
общество
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977578081_0:35:3014:1730_1920x0_80_0_0_28822e73425ae5366cf5419e27f096e5.jpg
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Свыше 35 тысяч кошек и собак забрали из городских приютов Москвы с 2010 года, сообщается в Telegram-канале департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы. "С 2010 года из городских приютов забрали более 35 тысяч животных. Но до сих пор некоторые москвичи верят в мифы про котиков и собак, которые живут в приютах", - говорится в сообщении. Отмечается, что в каждом приюте собаки и кошки чипированы, обработаны от паразитов, привиты, стерилизованы или кастрированы. Здоровье животных строго контролируется ветеринарными врачами. Кошками и собаками в приютах занимаются волонтеры и кинологи. Они играют с животными, гуляют с ними, дрессируют их. "Котенок или щенок считается более "пластичным", его можно с детства воспитать по-своему. Правда, предугадать характер подрастающего пушистика не всегда получается", - пояснили в ведомстве. Там добавили, что со взрослыми животными ситуация яснее. Сформировавшийся характер может подойти под уже сложившиеся условия и образ жизни хозяина. "Спокойная и тихая собачка подойдет пенсионеру или любителю неспешных прогулок, а активный котик – человеку, который работает днем и хочет отвлечься от суеты вечером", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20241112/metro-1983382506.html
https://ria.ru/20250116/terer-1993971158.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977578081_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3f9238c4d869812eee8a598acd850e51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, россия
Хорошие новости, Общество, Москва, Россия
Более 35 тысяч кошек и собак забрали из городских приютов Москвы
Более 35 тысяч кошек и собак забрали из городских приютов Москвы с 2010 года