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Более 35 тысяч кошек и собак забрали из городских приютов Москвы - РИА Новости, 11.02.2025
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Хорошие новости
 
17:32 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/moskva-1998687308.html
Более 35 тысяч кошек и собак забрали из городских приютов Москвы
Более 35 тысяч кошек и собак забрали из городских приютов Москвы - РИА Новости, 11.02.2025
Более 35 тысяч кошек и собак забрали из городских приютов Москвы
Свыше 35 тысяч кошек и собак забрали из городских приютов Москвы с 2010 года, сообщается в Telegram-канале департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T17:32:00+03:00
2025-02-11T17:32:00+03:00
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Свыше 35 тысяч кошек и собак забрали из городских приютов Москвы с 2010 года, сообщается в Telegram-канале департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы. "С 2010 года из городских приютов забрали более 35 тысяч животных. Но до сих пор некоторые москвичи верят в мифы про котиков и собак, которые живут в приютах", - говорится в сообщении. Отмечается, что в каждом приюте собаки и кошки чипированы, обработаны от паразитов, привиты, стерилизованы или кастрированы. Здоровье животных строго контролируется ветеринарными врачами. Кошками и собаками в приютах занимаются волонтеры и кинологи. Они играют с животными, гуляют с ними, дрессируют их. "Котенок или щенок считается более "пластичным", его можно с детства воспитать по-своему. Правда, предугадать характер подрастающего пушистика не всегда получается", - пояснили в ведомстве. Там добавили, что со взрослыми животными ситуация яснее. Сформировавшийся характер может подойти под уже сложившиеся условия и образ жизни хозяина. "Спокойная и тихая собачка подойдет пенсионеру или любителю неспешных прогулок, а активный котик – человеку, который работает днем и хочет отвлечься от суеты вечером", - отмечается в сообщении.
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Хорошие новости, Общество, Москва, Россия
Более 35 тысяч кошек и собак забрали из городских приютов Москвы

Более 35 тысяч кошек и собак забрали из городских приютов Москвы с 2010 года

© РИА Новости / Алексей СухоруковСобаки в вольере в приюте для бездомных животных
Собаки в вольере в приюте для бездомных животных - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Собаки в вольере в приюте для бездомных животных . Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Свыше 35 тысяч кошек и собак забрали из городских приютов Москвы с 2010 года, сообщается в Telegram-канале департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы.
«
"С 2010 года из городских приютов забрали более 35 тысяч животных. Но до сих пор некоторые москвичи верят в мифы про котиков и собак, которые живут в приютах", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в каждом приюте собаки и кошки чипированы, обработаны от паразитов, привиты, стерилизованы или кастрированы. Здоровье животных строго контролируется ветеринарными врачами. Кошками и собаками в приютах занимаются волонтеры и кинологи. Они играют с животными, гуляют с ними, дрессируют их.
«
"Котенок или щенок считается более "пластичным", его можно с детства воспитать по-своему. Правда, предугадать характер подрастающего пушистика не всегда получается", - пояснили в ведомстве.
Там добавили, что со взрослыми животными ситуация яснее. Сформировавшийся характер может подойти под уже сложившиеся условия и образ жизни хозяина.
"Спокойная и тихая собачка подойдет пенсионеру или любителю неспешных прогулок, а активный котик – человеку, который работает днем и хочет отвлечься от суеты вечером", - отмечается в сообщении.
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