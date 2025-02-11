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Более 35 тысяч кошек и собак забрали из городских приютов Москвы

Более 35 тысяч кошек и собак забрали из городских приютов Москвы - РИА Новости, 11.02.2025

Более 35 тысяч кошек и собак забрали из городских приютов Москвы

Свыше 35 тысяч кошек и собак забрали из городских приютов Москвы с 2010 года, сообщается в Telegram-канале департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T17:32:00+03:00

2025-02-11T17:32:00+03:00

2025-02-11T17:32:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Свыше 35 тысяч кошек и собак забрали из городских приютов Москвы с 2010 года, сообщается в Telegram-канале департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы. "С 2010 года из городских приютов забрали более 35 тысяч животных. Но до сих пор некоторые москвичи верят в мифы про котиков и собак, которые живут в приютах", - говорится в сообщении. Отмечается, что в каждом приюте собаки и кошки чипированы, обработаны от паразитов, привиты, стерилизованы или кастрированы. Здоровье животных строго контролируется ветеринарными врачами. Кошками и собаками в приютах занимаются волонтеры и кинологи. Они играют с животными, гуляют с ними, дрессируют их. "Котенок или щенок считается более "пластичным", его можно с детства воспитать по-своему. Правда, предугадать характер подрастающего пушистика не всегда получается", - пояснили в ведомстве. Там добавили, что со взрослыми животными ситуация яснее. Сформировавшийся характер может подойти под уже сложившиеся условия и образ жизни хозяина. "Спокойная и тихая собачка подойдет пенсионеру или любителю неспешных прогулок, а активный котик – человеку, который работает днем и хочет отвлечься от суеты вечером", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20241112/metro-1983382506.html

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