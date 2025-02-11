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В Москве электробус столкнулся с автомобилем - РИА Новости, 11.02.2025
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14:27 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/moskva-1998628974.html
В Москве электробус столкнулся с автомобилем
В Москве электробус столкнулся с автомобилем - РИА Новости, 11.02.2025
В Москве электробус столкнулся с автомобилем
ДТП с участием электробуса произошло днем на Венёвской улице в Москве, в результате столкновения пострадал пассажир, его госпитализировали в столичную больницу, РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T14:27:00+03:00
2025-02-11T14:27:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. ДТП с участием электробуса произошло днем на Венёвской улице в Москве, в результате столкновения пострадал пассажир, его госпитализировали в столичную больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса. "Сегодня около 12.18 на Венёвской улице, в районе дома 7, произошло ДТП с участием электробуса 293 маршрута. По предварительной информации, водитель автомобиля внезапно перестроился в полосу движения электробуса. Водитель электробуса был вынужден применить экстренное торможение для предотвращения столкновения, в результате чего в салоне упал пассажир, он был госпитализирован в городскую больницу", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве пояснили, что подробности происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
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происшествия, авто, москва, мосгортранс
Происшествия, Авто, Москва, Мосгортранс
В Москве электробус столкнулся с автомобилем

В Москве в результате ДТП с участием электробуса пострадал пассажир

© Фото : соцсетиВертолет на месте ДТП с участием электробуса в Южном Бутово
Вертолет на месте ДТП с участием электробуса в Южном Бутово - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Фото : соцсети
Вертолет на месте ДТП с участием электробуса в Южном Бутово
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. ДТП с участием электробуса произошло днем на Венёвской улице в Москве, в результате столкновения пострадал пассажир, его госпитализировали в столичную больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса.
"Сегодня около 12.18 на Венёвской улице, в районе дома 7, произошло ДТП с участием электробуса 293 маршрута. По предварительной информации, водитель автомобиля внезапно перестроился в полосу движения электробуса. Водитель электробуса был вынужден применить экстренное торможение для предотвращения столкновения, в результате чего в салоне упал пассажир, он был госпитализирован в городскую больницу", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве пояснили, что подробности происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
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