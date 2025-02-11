https://ria.ru/20250211/moskva-1998550475.html

В Москве пенсионерка заплатила пять миллионов рублей за убийство мужа

В Москве пенсионерка заплатила пять миллионов рублей за убийство мужа - РИА Новости, 11.02.2025

В Москве пенсионерка заплатила пять миллионов рублей за убийство мужа

В Москве завели дело на пенсионерку, заплатившую пять миллионов рублей за убийство мужа, сообщил столичный главк Следственного комитета в Telegram-канале. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T09:59:00+03:00

2025-02-11T09:59:00+03:00

2025-02-11T10:55:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. В Москве завели дело на пенсионерку, заплатившую пять миллионов рублей за убийство мужа, сообщил столичный главк Следственного комитета в Telegram-канале."Следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 30, пунктом "з" части второй статьи 105 УК России (приготовление к убийству по найму)", — говорится в публикации. По версии следствия, 25 декабря фигурантка обратилась в частное детективное агентство с просьбой собрать информацию о ее супруге из открытых источников. На встрече с агентом она рассказала, что разводится с мужчиной и ищет человека, который убил бы его за вознаграждение.После этого сотрудник агентства обратился в правоохранительные органы. Затем детективный агент, действуя в рамках оперативного эксперимента, встретился с подозреваемой, которая предложила ему убить ее супруга за пять миллионов рублей с помощью ядовитого вещества."После этого агент неоднократно по телефону и в ходе личных встреч общался с заказчицей. Он сообщал ей ложную информацию о приготовлении к совершению убийства, а именно об изготовлении ядовитого вещества. Также подозреваемая перевела на банковскую карту агента миллион рублей в качестве аванса", — отметили в ведомстве. В итоге 10 февраля заказчица получила от агента информацию об убийстве супруга и передала ему оставшиеся денежные средства, после чего ее задержали.Как уточнила столичная прокуратура, подозреваемой 69 лет, "киллер" показал ей фото якобы умершего от отравления мужа.

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https://ria.ru/20250210/mordovija-1998396774.html

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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)