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В Москве пенсионерка заплатила пять миллионов рублей за убийство мужа - РИА Новости, 11.02.2025
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09:59 11.02.2025 (обновлено: 10:55 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/moskva-1998550475.html
В Москве пенсионерка заплатила пять миллионов рублей за убийство мужа
В Москве пенсионерка заплатила пять миллионов рублей за убийство мужа - РИА Новости, 11.02.2025
В Москве пенсионерка заплатила пять миллионов рублей за убийство мужа
В Москве завели дело на пенсионерку, заплатившую пять миллионов рублей за убийство мужа, сообщил столичный главк Следственного комитета в Telegram-канале. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T09:59:00+03:00
2025-02-11T10:55:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. В Москве завели дело на пенсионерку, заплатившую пять миллионов рублей за убийство мужа, сообщил столичный главк Следственного комитета в Telegram-канале."Следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 30, пунктом "з" части второй статьи 105 УК России (приготовление к убийству по найму)", — говорится в публикации. По версии следствия, 25 декабря фигурантка обратилась в частное детективное агентство с просьбой собрать информацию о ее супруге из открытых источников. На встрече с агентом она рассказала, что разводится с мужчиной и ищет человека, который убил бы его за вознаграждение.После этого сотрудник агентства обратился в правоохранительные органы. Затем детективный агент, действуя в рамках оперативного эксперимента, встретился с подозреваемой, которая предложила ему убить ее супруга за пять миллионов рублей с помощью ядовитого вещества."После этого агент неоднократно по телефону и в ходе личных встреч общался с заказчицей. Он сообщал ей ложную информацию о приготовлении к совершению убийства, а именно об изготовлении ядовитого вещества. Также подозреваемая перевела на банковскую карту агента миллион рублей в качестве аванса", — отметили в ведомстве. В итоге 10 февраля заказчица получила от агента информацию об убийстве супруга и передала ему оставшиеся денежные средства, после чего ее задержали.Как уточнила столичная прокуратура, подозреваемой 69 лет, "киллер" показал ей фото якобы умершего от отравления мужа.
https://ria.ru/20231108/ubiystvo-1908128240.html
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве пенсионерка заплатила пять миллионов рублей за убийство мужа

СК: в Москве пенсионерка заплатила пять миллионов рублей за убийство мужа

© Фото : ГСУ СК России по городу МосквЗадержание подозреваемой в приготовлении к убийству супруга
Задержание подозреваемой в приготовлении к убийству супруга - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Фото : ГСУ СК России по городу Москв
Задержание подозреваемой в приготовлении к убийству супруга
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. В Москве завели дело на пенсионерку, заплатившую пять миллионов рублей за убийство мужа, сообщил столичный главк Следственного комитета в Telegram-канале.
"Следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 30, пунктом "з" части второй статьи 105 УК России (приготовление к убийству по найму)", — говорится в публикации.
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По версии следствия, 25 декабря фигурантка обратилась в частное детективное агентство с просьбой собрать информацию о ее супруге из открытых источников. На встрече с агентом она рассказала, что разводится с мужчиной и ищет человека, который убил бы его за вознаграждение.
После этого сотрудник агентства обратился в правоохранительные органы. Затем детективный агент, действуя в рамках оперативного эксперимента, встретился с подозреваемой, которая предложила ему убить ее супруга за пять миллионов рублей с помощью ядовитого вещества.
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"После этого агент неоднократно по телефону и в ходе личных встреч общался с заказчицей. Он сообщал ей ложную информацию о приготовлении к совершению убийства, а именно об изготовлении ядовитого вещества. Также подозреваемая перевела на банковскую карту агента миллион рублей в качестве аванса", — отметили в ведомстве.
В итоге 10 февраля заказчица получила от агента информацию об убийстве супруга и передала ему оставшиеся денежные средства, после чего ее задержали.
Как уточнила столичная прокуратура, подозреваемой 69 лет, "киллер" показал ей фото якобы умершего от отравления мужа.
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