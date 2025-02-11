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Премьер Молдавии призвал ускорить интеграцию страны в Евросоюз
Премьер Молдавии призвал ускорить интеграцию страны в Евросоюз - РИА Новости, 11.02.2025
Премьер Молдавии призвал ускорить интеграцию страны в Евросоюз
Власти Молдавии должны ускорить процесс обеспечения энергетической безопасности страны и ее интеграции в европейский энергорынок, заявил премьер республики... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T21:48:00+03:00
2025-02-11T21:48:00+03:00
2025-02-11T21:48:00+03:00
молдавия
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дорин речан
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КИШИНЕВ, 11 фев - РИА Новости. Власти Молдавии должны ускорить процесс обеспечения энергетической безопасности страны и ее интеграции в европейский энергорынок, заявил премьер республики Дорин Речан. "Власти должны ускорить реализацию проектов, которые обеспечат энергетическую независимость Молдавии, полную интеграцию в европейский энергетический рынок и увеличение стратегических запасов природного газа", - заявил Речан. Он выразил это мнение в рамках встречи с партнерами по развитию, на которой были проанализированы текущие и будущие проекты по обеспечению стабильности поставок газа и тарифов на энергоресурсы для потребителей. "Власти Кишинева имеют четкое видение и предпринимают конкретные шаги, чтобы граждане Молдавии были постоянно обеспечены газом и электроэнергией и получали выгоду от максимально низких цен", - подчеркнул премьер. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
https://ria.ru/20250126/moldavija-1995577610.html
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молдавия, кишинев, украина, дорин речан, газпром, транзит газа через украину, в мире
Молдавия, Кишинев, Украина, Дорин Речан, Газпром, транзит газа через Украину, В мире
Премьер Молдавии призвал ускорить интеграцию страны в Евросоюз
Премьер Речан: Молдавия должна ускорить интеграцию в европейский энергорынок