В Молдавии предупредили о возможном обнищании населения из-за роста цен
Додон: сотни тысяч жителей Молдавии могут столкнуться с нищетой из-за роста цен
© Sputnik / Михай Карауш
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 фев - РИА Новости. Сотни тысяч жителей Молдавии могут столкнуться с нищетой из-за роста цен, а власти не предлагают срочных необходимых решений, чтобы исправить ситуацию, заявил экс-президент, лидер Соцпартии Игорь Додон в своем Telegram-канале.
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"Цены в Молдавии взлетели за последние годы, а во многих случаях мы платим гораздо больше, чем в Румынии (стране ЕС) или даже в Украине!.. Без срочных решений, которые власть партии "Действие и солидарность" не в состоянии предложить, сотни тысяч граждан будут ввергнуты в нищету", - написал Додон.
По его словам, за последнее время существенно подорожали энергоресурсы, расходы на транспорт и продукты питания.
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"Между тем, доходы остались прежними, а жизнь становится всё труднее. Для обеспечения достойного уровня жизни населения необходим стратегический подход. Этим займется другое руководство страны, другая власть, более компетентная и ответственная", - подчеркнул экс-президент.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
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