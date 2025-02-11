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В Молдавии предупредили о возможном обнищании населения из-за роста цен - РИА Новости, 11.02.2025
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19:55 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/moldaviya-1998717282.html
В Молдавии предупредили о возможном обнищании населения из-за роста цен
В Молдавии предупредили о возможном обнищании населения из-за роста цен - РИА Новости, 11.02.2025
В Молдавии предупредили о возможном обнищании населения из-за роста цен
Сотни тысяч жителей Молдавии могут столкнуться с нищетой из-за роста цен, а власти не предлагают срочных необходимых решений, чтобы исправить ситуацию, заявил... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T19:55:00+03:00
2025-02-11T19:55:00+03:00
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КИШИНЕВ, 11 фев - РИА Новости. Сотни тысяч жителей Молдавии могут столкнуться с нищетой из-за роста цен, а власти не предлагают срочных необходимых решений, чтобы исправить ситуацию, заявил экс-президент, лидер Соцпартии Игорь Додон в своем Telegram-канале.&quot;Цены в Молдавии взлетели за последние годы, а во многих случаях мы платим гораздо больше, чем в Румынии (стране ЕС) или даже в Украине!.. Без срочных решений, которые власть партии &quot;Действие и солидарность&quot; не в состоянии предложить, сотни тысяч граждан будут ввергнуты в нищету&quot;, - написал Додон.По его словам, за последнее время существенно подорожали энергоресурсы, расходы на транспорт и продукты питания. "Между тем, доходы остались прежними, а жизнь становится всё труднее. Для обеспечения достойного уровня жизни населения необходим стратегический подход. Этим займется другое руководство страны, другая власть, более компетентная и ответственная", - подчеркнул экс-президент. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
https://ria.ru/20250211/moldavija-1998644463.html
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в мире, молдавия, румыния, украина, игорь додон, евросоюз
В мире, Молдавия, Румыния, Украина, Игорь Додон, Евросоюз
В Молдавии предупредили о возможном обнищании населения из-за роста цен

Додон: сотни тысяч жителей Молдавии могут столкнуться с нищетой из-за роста цен

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 фев - РИА Новости. Сотни тысяч жителей Молдавии могут столкнуться с нищетой из-за роста цен, а власти не предлагают срочных необходимых решений, чтобы исправить ситуацию, заявил экс-президент, лидер Соцпартии Игорь Додон в своем Telegram-канале.
«

"Цены в Молдавии взлетели за последние годы, а во многих случаях мы платим гораздо больше, чем в Румынии (стране ЕС) или даже в Украине!.. Без срочных решений, которые власть партии "Действие и солидарность" не в состоянии предложить, сотни тысяч граждан будут ввергнуты в нищету", - написал Додон.

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По его словам, за последнее время существенно подорожали энергоресурсы, расходы на транспорт и продукты питания.
«
"Между тем, доходы остались прежними, а жизнь становится всё труднее. Для обеспечения достойного уровня жизни населения необходим стратегический подход. Этим займется другое руководство страны, другая власть, более компетентная и ответственная", - подчеркнул экс-президент.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
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