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В Молдавии обвинили правящую партию в финансировании USAID - РИА Новости, 11.02.2025
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17:57 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/moldavija-1998694280.html
В Молдавии обвинили правящую партию в финансировании USAID
В Молдавии обвинили правящую партию в финансировании USAID - РИА Новости, 11.02.2025
В Молдавии обвинили правящую партию в финансировании USAID
Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) получала незаконное финансирование от агентства США по международному развитию (USAID) и позволяла... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T17:57:00+03:00
2025-02-11T17:57:00+03:00
в мире
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марина таубер
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КИШИНЕВ, 11 фев - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) получала незаконное финансирование от агентства США по международному развитию (USAID) и позволяла Соединенным Штатам влиять на молдавскую политику, утверждает депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер. "ПДС, по сути, финансировались преступной группой USAID. Именно с захватом власти ПДС американское агентство стало вливать миллионы долларов в политические процессы в Молдавии. По сути, все они с точки зрения уголовного права — соучастники USAID в отмывании денег и незаконном финансировании партии", - написала Таубер в своем Telegram-канале. По ее словам, после заявления Вашингтона стало понятно, как именно представители USAID работали в Молдавии. "Схема простая: члены группы и верхушка ПДС работали на неправительственные организации, которые получали зарплаты за счет американских грантов. Потом они делали пожертвования непосредственно самой партии. Было и косвенное финансирование через разные программы и пропаганду в поддержку ПДС", - пояснила депутат. Госсекретарь США Марко Рубио, назначенный президентом США Дональдом Трампом исполняющим обязанности главы USAID, ранее заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена. Агентство США по международному развитию ранее объявило, что весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь их персонал будет отозван.
https://ria.ru/20250206/oppozitsija-1997734063.html
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в мире, сша, молдавия, вашингтон (штат), марина таубер, марко рубио, дональд трамп, агентство по международному развитию сша
В мире, США, Молдавия, Вашингтон (штат), Марина Таубер, Марко Рубио, Дональд Трамп, Агентство по международному развитию США
В Молдавии обвинили правящую партию в финансировании USAID

Таубер: правящая партия Молдавии получала незаконное финансирование от USAID

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КИШИНЕВ, 11 фев - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) получала незаконное финансирование от агентства США по международному развитию (USAID) и позволяла Соединенным Штатам влиять на молдавскую политику, утверждает депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер.
"ПДС, по сути, финансировались преступной группой USAID. Именно с захватом власти ПДС американское агентство стало вливать миллионы долларов в политические процессы в Молдавии. По сути, все они с точки зрения уголовного права — соучастники USAID в отмывании денег и незаконном финансировании партии", - написала Таубер в своем Telegram-канале.
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По ее словам, после заявления Вашингтона стало понятно, как именно представители USAID работали в Молдавии. "Схема простая: члены группы и верхушка ПДС работали на неправительственные организации, которые получали зарплаты за счет американских грантов. Потом они делали пожертвования непосредственно самой партии. Было и косвенное финансирование через разные программы и пропаганду в поддержку ПДС", - пояснила депутат.
Госсекретарь США Марко Рубио, назначенный президентом США Дональдом Трампом исполняющим обязанности главы USAID, ранее заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена.
Агентство США по международному развитию ранее объявило, что весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь их персонал будет отозван.
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В миреСШАМолдавияВашингтон (штат)Марина ТауберМарко РубиоДональд ТрампАгентство по международному развитию США
 
 
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