Дочь грузинского миллиардера подала в суд на продавца особняка из-за моли
Guardian: дочь бизнесмена Патаркацишвили отсудила £30,5 млн из-за моли в доме
© Depositphotos.com / rabbit75_depЛондон
© Depositphotos.com / rabbit75_dep
Лондон. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Дочь грузинского миллиардера Бадри Патаркацишвили Ия и ее муж Евгений Гуняк добились возврата денег за покупку зараженного молью особняка в Лондоне, сообщает The Guardian со ссылкой на ход судебного разбирательства.
"Через несколько дней после переезда пара заметила признаки заражения, из-за которого под угрозой оказались вещи и вино. Они подали в суд на продавца дома Уильяма Вудворда-Фишера в попытке отменить продажу", — говорится в материале.
По словам адвоката, пара уничтожала около ста насекомых ежедневно. Также, по данным издания, владелец заранее знал о заражении дома, но боялся срыва продажи.
Высокий суд Лондона постановил аннулировать сделку на 32 миллиона фунтов стерлингов и выплатить супругам компенсацию.
Бизнесмен Бадри Патаркацишвили — один из самых богатых людей Грузии, ушедший в оппозицию в период президентства Михаила Саакашвили. Двенадцатого февраля 2008 года он внезапно умер на своей вилле близ Лондона. За несколько месяцев до смерти бизнесмен начал активно заниматься политикой, заявив о создании в Грузии оппозиционной партии и выставив свою кандидатуру на президентские выборы.
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