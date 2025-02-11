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Дочь грузинского миллиардера подала в суд на продавца особняка из-за моли

Дочь грузинского миллиардера подала в суд на продавца особняка из-за моли - РИА Новости, 11.02.2025

Дочь грузинского миллиардера подала в суд на продавца особняка из-за моли

Дочь грузинского миллиардера Бадри Патаркацишвили Ия и ее муж Евгений Гуняк добились возврата денег за покупку зараженного молью особняка в Лондоне, сообщает... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T15:31:00+03:00

2025-02-11T15:31:00+03:00

2025-02-11T16:10:00+03:00

в мире

лондон

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бадри патаркацишвили

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Дочь грузинского миллиардера Бадри Патаркацишвили Ия и ее муж Евгений Гуняк добились возврата денег за покупку зараженного молью особняка в Лондоне, сообщает The Guardian со ссылкой на ход судебного разбирательства."Через несколько дней после переезда пара заметила признаки заражения, из-за которого под угрозой оказались вещи и вино. Они подали в суд на продавца дома Уильяма Вудворда-Фишера в попытке отменить продажу", — говорится в материале.По словам адвоката, пара уничтожала около ста насекомых ежедневно. Также, по данным издания, владелец заранее знал о заражении дома, но боялся срыва продажи.Высокий суд Лондона постановил аннулировать сделку на 32 миллиона фунтов стерлингов и выплатить супругам компенсацию.Бизнесмен Бадри Патаркацишвили — один из самых богатых людей Грузии, ушедший в оппозицию в период президентства Михаила Саакашвили. Двенадцатого февраля 2008 года он внезапно умер на своей вилле близ Лондона. За несколько месяцев до смерти бизнесмен начал активно заниматься политикой, заявив о создании в Грузии оппозиционной партии и выставив свою кандидатуру на президентские выборы.

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в мире, лондон, грузия, бадри патаркацишвили