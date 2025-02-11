Рейтинг@Mail.ru
Моди призвал создать систему международного управления по ИИ - РИА Новости, 11.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:20 11.02.2025 (обновлено: 13:47 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/mod-1998607408.html
Моди призвал создать систему международного управления по ИИ
Моди призвал создать систему международного управления по ИИ - РИА Новости, 11.02.2025
Моди призвал создать систему международного управления по ИИ
Необходимо создать систему коллективного международного управления по искусственному интеллекту для управления связанными с его развитием рисками, заявил... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T13:20:00+03:00
2025-02-11T13:47:00+03:00
технологии
индия
париж
нарендра моди
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979319587_0:30:3187:1823_1920x0_80_0_0_e0238ab073f0c636dc24e927c2c897c0.jpg
ПАРИЖ, 11 фев – РИА Новости. Необходимо создать систему коллективного международного управления по искусственному интеллекту для управления связанными с его развитием рисками, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди. "Искусственный интеллект меняет политику, экономику, безопасность и наши общества. Но ИИ очень отличается от всех технологий, изменивших человечество. Он развивается очень быстрыми темпами. Мы должны вместе реагировать на международной арене, чтобы создать систему управления для защиты наших интересов и управления рисками", - сказал он на пленарной сессии саммита, посвящённого ИИ в Париже. По его словам, управление включает в себя также и развитие ИИ, гарантирование универсального доступа к этим технологиям, поэтому страны должны "привлечь ресурсы и таланты, развивать системы open source для выстраивания доверия и прозрачности" вокруг систем ИИ. "Разрушение рынка труда является главным страхом, связанным с развитием ИИ. Но история показала, что технологии не заставляют рабочие места исчезнуть. Изменяется характер работы, создается новый тип занятости. В связи с этим мы должны инвестировать в непрерывное обучение граждан", - сказал он.
https://ria.ru/20250112/tekhnologii-1993306557.html
индия
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979319587_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_027a11f0539f9406882a357d52f218a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, индия, париж, нарендра моди, в мире
Технологии, Индия, Париж, Нарендра Моди, В мире
Моди призвал создать систему международного управления по ИИ

Премьер Индии Моди призвал создать систему международного управления по ИИ

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкНарендра Моди
Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Нарендра Моди. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 11 фев – РИА Новости. Необходимо создать систему коллективного международного управления по искусственному интеллекту для управления связанными с его развитием рисками, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.
"Искусственный интеллект меняет политику, экономику, безопасность и наши общества. Но ИИ очень отличается от всех технологий, изменивших человечество. Он развивается очень быстрыми темпами. Мы должны вместе реагировать на международной арене, чтобы создать систему управления для защиты наших интересов и управления рисками", - сказал он на пленарной сессии саммита, посвящённого ИИ в Париже.
По его словам, управление включает в себя также и развитие ИИ, гарантирование универсального доступа к этим технологиям, поэтому страны должны "привлечь ресурсы и таланты, развивать системы open source для выстраивания доверия и прозрачности" вокруг систем ИИ.
"Разрушение рынка труда является главным страхом, связанным с развитием ИИ. Но история показала, что технологии не заставляют рабочие места исчезнуть. Изменяется характер работы, создается новый тип занятости. В связи с этим мы должны инвестировать в непрерывное обучение граждан", - сказал он.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
В "Лаборатории Касперского" предрекли золотую эру ИИ
12 января, 04:25
 
ТехнологииИндияПарижНарендра МодиВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала