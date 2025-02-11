https://ria.ru/20250211/mod-1998607408.html

Моди призвал создать систему международного управления по ИИ

Моди призвал создать систему международного управления по ИИ - РИА Новости, 11.02.2025

Моди призвал создать систему международного управления по ИИ

Необходимо создать систему коллективного международного управления по искусственному интеллекту для управления связанными с его развитием рисками, заявил... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T13:20:00+03:00

2025-02-11T13:20:00+03:00

2025-02-11T13:47:00+03:00

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ПАРИЖ, 11 фев – РИА Новости. Необходимо создать систему коллективного международного управления по искусственному интеллекту для управления связанными с его развитием рисками, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди. "Искусственный интеллект меняет политику, экономику, безопасность и наши общества. Но ИИ очень отличается от всех технологий, изменивших человечество. Он развивается очень быстрыми темпами. Мы должны вместе реагировать на международной арене, чтобы создать систему управления для защиты наших интересов и управления рисками", - сказал он на пленарной сессии саммита, посвящённого ИИ в Париже. По его словам, управление включает в себя также и развитие ИИ, гарантирование универсального доступа к этим технологиям, поэтому страны должны "привлечь ресурсы и таланты, развивать системы open source для выстраивания доверия и прозрачности" вокруг систем ИИ. "Разрушение рынка труда является главным страхом, связанным с развитием ИИ. Но история показала, что технологии не заставляют рабочие места исчезнуть. Изменяется характер работы, создается новый тип занятости. В связи с этим мы должны инвестировать в непрерывное обучение граждан", - сказал он.

https://ria.ru/20250112/tekhnologii-1993306557.html

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технологии, индия, париж, нарендра моди, в мире