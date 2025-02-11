https://ria.ru/20250211/mishustin-1998645923.html

Мишустин рассказал о планах по повышению производительности труда в России

Мишустин рассказал о планах по повышению производительности труда в России - РИА Новости, 11.02.2025

Мишустин рассказал о планах по повышению производительности труда в России

К 2030 году производительность труда в России должна вырасти более чем на 20 процентов, напомнил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии,... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T15:17:00+03:00

2025-02-11T15:17:00+03:00

2025-02-11T15:44:00+03:00

экономика

технологии

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. К 2030 году производительность труда в России должна вырасти более чем на 20 процентов, напомнил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии, посвященной этому вопросу. "Надо обеспечить комплексный подход, не ограничиваться только мероприятиями федерального проекта. И формировать условия, чтобы на предприятиях внедрялись эффективные технологии, инновации, передовое оборудование, современные программные продукты. Проводилась роботизация производства", — сказал он.Кроме того, добавил глава правительства, требуется расширять возможности для повышения квалификации специалистов, для чего нужна совместная работа правительства, регионов, бизнеса, активное привлечение государственных корпораций. "Рассчитываем, что в результате производительность труда в России через шесть лет вырастет более чем на 20 процентов", — подчеркнул Мишустин. Премьер отметил, что раньше усилия по повышению производительности труда предпринимались в рамках одноименного нацпроекта, к которому подключились около семи тысяч предприятий. Теперь эта работа продолжится в соответствии с запущенным с января национальным проектом "Эффективная и конкурентная экономика". По словам Мишустина, к 2030 году соответствующими инициативами предстоит охватить все государственные и муниципальные учреждения социальной сферы и не менее 40 процентов средних и крупных предприятий."Надо определить приоритетные сферы и компании, где рост производительности дает наиболее ощутимые эффекты для экономики, и, соответственно, разработать для них эффективные решения, донастроить под нужды действующие меры поддержки", — сказал премьер-министр, отметив, что ключевая роль в этом вопросе принадлежит профильным министерствам и ведомствам.В соответствии с Единым планом по достижению национальных целей развития в 2030 году производительность труда в России должна вырасти на 20,7 процента к уровню 2023-го.

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экономика, технологии, россия, михаил мишустин