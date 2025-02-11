https://ria.ru/20250211/miroshnik-1998535704.html

Мирошник: Запад на Украине занимается незаконной медицинской деятельностью

Мирошник: Запад на Украине занимается незаконной медицинской деятельностью - РИА Новости, 11.02.2025

Мирошник: Запад на Украине занимается незаконной медицинской деятельностью

Запад завозит на Украину молодых хирургов, чтобы они набивали руку, оперируя солдат ВСУ, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T08:44:00+03:00

2025-02-11T08:44:00+03:00

2025-02-11T08:44:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Запад завозит на Украину молодых хирургов, чтобы они набивали руку, оперируя солдат ВСУ, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "По определенным данным, сюда завозят молодых хирургов, травматологов, которые приезжают и набивают себе руку. Их же страшно подвести к столу, где лежит представитель "цивилизованного" мира, а вот на украинской территории к какому-то бойцу, который выживет или не выживет, мало кого-то интересует", - сказал Мирошник. По его мнению, сложно сказать, что может происходить на операционном столе. "Это могут быть сборы реакций на какие-то препараты. Извините, это может быть просто набивать руку", - полагает дипломат. Мирошник добавил, что очевидцы рассказывают о телах, иногда разобранных на части, об удушливом запахе гниения и большом количестве черных пакетов. "Что уезжает в этих термобоксах, сказать сложно. В любом случае мы можем сказать, что есть признаки незаконной, преступной медицинской деятельности, которая не подконтрольна, непрозрачна, и в которой используется местное население либо пострадавшие военнослужащие с украинской стороны", - заключил он.

https://ria.ru/20250211/ukraina-1998532316.html

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украина, россия, родион мирошник, вооруженные силы украины, в мире