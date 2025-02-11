https://ria.ru/20250211/miroshnik-1998530265.html
От обстрелов ВСУ за неделю пострадали 68 мирных жителей
От обстрелов ВСУ за неделю пострадали 68 мирных жителей - РИА Новости, 11.02.2025
От обстрелов ВСУ за неделю пострадали 68 мирных жителей
При обстрелах ВСУ за минувшую неделю было ранено 68 мирных жителей РФ, шесть человек погибли, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T07:08:00+03:00
2025-02-11T07:08:00+03:00
2025-02-11T07:13:00+03:00
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макеевка
горловка
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родион мирошник
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. При обстрелах ВСУ за минувшую неделю было ранено 68 мирных жителей РФ, шесть человек погибли, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "За минувшую неделю от обстрелов нацистов пострадали 68 мирных жителей: ранены 62 человека, в том числе девять несовершеннолетних, погибли шесть человек, в том числе один несовершеннолетний", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости. Он подчеркнул, что всего по мирным целям на российских территориях за неделю киевский режим выпустил не менее 1560 боеприпасов. Посол напомнил, что подавляющая часть вооружений - западного производства. Наиболее вопиющими случаями агрессии со стороны ВСУ в отношении гражданского населения стали удары по центру Макеевки, городским маршрутным автобусам в Горловке, школьному автобусу с детьми в Запорожской области, добавил Мирошник. Он отметил, что интенсивным обстрелам подвергалась Белгородская область, массированным налетам дронов подверглись Брянская и Ростовская области.
https://ria.ru/20250209/ukraina-1998231755.html
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макеевка, горловка, запорожская область, родион мирошник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Горловка, Запорожская область, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
От обстрелов ВСУ за неделю пострадали 68 мирных жителей
Мирошник: от обстрелов ВСУ за неделю пострадали 68 мирных жителей