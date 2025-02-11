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От обстрелов ВСУ за неделю пострадали 68 мирных жителей - РИА Новости, 11.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:08 11.02.2025 (обновлено: 07:13 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/miroshnik-1998530265.html
От обстрелов ВСУ за неделю пострадали 68 мирных жителей
От обстрелов ВСУ за неделю пострадали 68 мирных жителей - РИА Новости, 11.02.2025
От обстрелов ВСУ за неделю пострадали 68 мирных жителей
При обстрелах ВСУ за минувшую неделю было ранено 68 мирных жителей РФ, шесть человек погибли, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T07:08:00+03:00
2025-02-11T07:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
макеевка
горловка
запорожская область
родион мирошник
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. При обстрелах ВСУ за минувшую неделю было ранено 68 мирных жителей РФ, шесть человек погибли, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "За минувшую неделю от обстрелов нацистов пострадали 68 мирных жителей: ранены 62 человека, в том числе девять несовершеннолетних, погибли шесть человек, в том числе один несовершеннолетний", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости. Он подчеркнул, что всего по мирным целям на российских территориях за неделю киевский режим выпустил не менее 1560 боеприпасов. Посол напомнил, что подавляющая часть вооружений - западного производства. Наиболее вопиющими случаями агрессии со стороны ВСУ в отношении гражданского населения стали удары по центру Макеевки, городским маршрутным автобусам в Горловке, школьному автобусу с детьми в Запорожской области, добавил Мирошник. Он отметил, что интенсивным обстрелам подвергалась Белгородская область, массированным налетам дронов подверглись Брянская и Ростовская области.
https://ria.ru/20250209/ukraina-1998231755.html
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макеевка, горловка, запорожская область, родион мирошник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Горловка, Запорожская область, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
От обстрелов ВСУ за неделю пострадали 68 мирных жителей

Мирошник: от обстрелов ВСУ за неделю пострадали 68 мирных жителей

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. При обстрелах ВСУ за минувшую неделю было ранено 68 мирных жителей РФ, шесть человек погибли, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"За минувшую неделю от обстрелов нацистов пострадали 68 мирных жителей: ранены 62 человека, в том числе девять несовершеннолетних, погибли шесть человек, в том числе один несовершеннолетний", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Посол Мирошник рассказал, как ВСУ скрывают преступления в Курской области
9 февраля, 09:25
Он подчеркнул, что всего по мирным целям на российских территориях за неделю киевский режим выпустил не менее 1560 боеприпасов. Посол напомнил, что подавляющая часть вооружений - западного производства.
Наиболее вопиющими случаями агрессии со стороны ВСУ в отношении гражданского населения стали удары по центру Макеевки, городским маршрутным автобусам в Горловке, школьному автобусу с детьми в Запорожской области, добавил Мирошник.
Он отметил, что интенсивным обстрелам подвергалась Белгородская область, массированным налетам дронов подверглись Брянская и Ростовская области.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Мирошник: ВСУ используют отравляющие вещества, поставляемые Западом
Вчера, 09:31
 
Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаГорловкаЗапорожская областьРодион МирошникВооруженные силы Украины
 
 
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