https://ria.ru/20250211/miroshnik-1998530265.html

От обстрелов ВСУ за неделю пострадали 68 мирных жителей

От обстрелов ВСУ за неделю пострадали 68 мирных жителей - РИА Новости, 11.02.2025

От обстрелов ВСУ за неделю пострадали 68 мирных жителей

При обстрелах ВСУ за минувшую неделю было ранено 68 мирных жителей РФ, шесть человек погибли, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T07:08:00+03:00

2025-02-11T07:08:00+03:00

2025-02-11T07:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

макеевка

горловка

запорожская область

родион мирошник

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. При обстрелах ВСУ за минувшую неделю было ранено 68 мирных жителей РФ, шесть человек погибли, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "За минувшую неделю от обстрелов нацистов пострадали 68 мирных жителей: ранены 62 человека, в том числе девять несовершеннолетних, погибли шесть человек, в том числе один несовершеннолетний", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости. Он подчеркнул, что всего по мирным целям на российских территориях за неделю киевский режим выпустил не менее 1560 боеприпасов. Посол напомнил, что подавляющая часть вооружений - западного производства. Наиболее вопиющими случаями агрессии со стороны ВСУ в отношении гражданского населения стали удары по центру Макеевки, городским маршрутным автобусам в Горловке, школьному автобусу с детьми в Запорожской области, добавил Мирошник. Он отметил, что интенсивным обстрелам подвергалась Белгородская область, массированным налетам дронов подверглись Брянская и Ростовская области.

https://ria.ru/20250209/ukraina-1998231755.html

https://ria.ru/20250210/ukraina-1998343983.html

макеевка

горловка

запорожская область

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макеевка, горловка, запорожская область, родион мирошник, вооруженные силы украины