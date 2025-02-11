https://ria.ru/20250211/minsk-1998738832.html

Одобрение "Минска-2" затягивалось из-за Дебальцево, заявили в ЛНР

Одобрение "Минска-2" затягивалось из-за Дебальцево, заявили в ЛНР - РИА Новости, 11.02.2025

Одобрение "Минска-2" затягивалось из-за Дебальцево, заявили в ЛНР

Одобрение договоренностей по урегулированию в Донбассе 11-12 февраля 2015 года в столице Белоруссии, получивших название "Минск-2", затягивалось из-за... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T23:54:00+03:00

2025-02-11T23:54:00+03:00

2025-02-11T23:54:00+03:00

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МИНСК, 11 фев – РИА Новости. Одобрение договоренностей по урегулированию в Донбассе 11-12 февраля 2015 года в столице Белоруссии, получивших название "Минск-2", затягивалось из-за обсуждения вопроса о ситуации в районе Дебальцево, сообщил Владислав Дейнего, который тогда был полпредом Луганской Народной Республики на переговорах контактной группы. "Этот документ прорабатывали еще осенью-зимой, в декабре (2014 года – ред.), по большей части. На нашей площадке обсуждать по большому счету было нечего: документ должен был быть сначала одобрен "нормандской четверкой". И "нормандская четверка" столкнулась с тем, что Порошенко (тогда президент Украины – ред.) категорически отказывался его одобрить. Причем его интересовал только один вопрос – Дебальцево", - заявил Дейнего в интервью телеканалу "Беларусь 1". В эфире телеканала пояснили, что этот населенный пункт имел стратегическое значение, силы ДНР смогли завладеть там преимуществом. Дейнего, ссылаясь на данные от присутствовавших на переговорах, отметил, что на тот момент президент Франции Франсуа Олланд пытался убедить Порошенко, что там оперативное окружение. "То есть французская разведка пыталась убедить Порошенко, что он обладает недостаточно достоверной информацией, и там все-таки есть оперативное окружение", - отметил Дейнего. Он также объяснил телеканалу выбор Минска в качестве места встречи "нормандской четверки". "Январь месяц (2015 года – ред.). Практически на протяжении двух недель мы через день ездили в Минск. ОБСЕ назначала очередную дату встречи (контактной группы – ред.), Украина не являлась. И на этом этапе "нормандская четверка" как орган, который взял на себя координирующую функцию этого переговорного процесса, приняла решение провести одновременное заседание "нормандской четверки" и контактной группы. Целью этого шага было либо простимулировать Украину, чтобы они все-таки приехали на заседание, либо убедиться в том, что с Украиной разговаривать в принципе невозможно. И вот с этой целью "нормандская четверка" назначает заседание в Минске. В том же месте, где должна заседать контактная группа", - рассказал Дейнего. Он также отметил, что заседание контактной группы по урегулированию в Донбассе предполагалось провести в минском "Президент-Отеле". "Но когда туда приехала германская делегация, госпожа Меркель (тогда канцлер ФРГ – ред.), услышав о том, что здесь же будут присутствовать и представители Донбасса, категорически заявила: "Я не зайду в одно здание с террористами". То есть отношение Меркель к Донбассу очень четко прорисовывается в этом ее заявлении. И спасибо Беларуси: очень быстро изменили точку проведения заседания контактной группы, определили "Дипсервис Холл", где она и собралась", - рассказал Дейнего. Во время конфликта в Донбассе с 2014 по 2022 год Минск выступал площадкой для мирных переговоров по урегулированию. Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2") был подписан 12 февраля 2015 года. Киев систематически нарушал минские соглашения, в результате 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные республики. В октябре 2022 года по итогам референдумов ДНР и ЛНР, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.

https://ria.ru/20241225/soglasheniya-1991304778.html

https://ria.ru/20240212/ukraina-1926944299.html

https://ria.ru/20230606/soglasheniya-1876468179.html

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в мире, донбасс, украина, минск, владислав дейнего, франсуа олланд, обсе