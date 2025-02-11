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Российские войска освободили село Ясеновое в ДНР
Российские войска освободили село Ясеновое в ДНР - РИА Новости, 11.02.2025
Российские войска освободили село Ясеновое в ДНР
Российские войска взяли под контроль село Ясеновое в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T12:12:00+03:00
2025-02-11T12:12:00+03:00
2025-02-11T13:01:00+03:00
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Ясеновое в ДНР, сообщило Минобороны. "Решительными действиями подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Ясеновое Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение четырем механизированным, мотопехотной, егерской бригадам ВСУ, бригаде теробороны и двум бригадам Нацгвардии Украины в районах Белицкого, Родинского, Новосергеевки, Андреевки, Успеновки, Димитрова и Удачного.За сутки противник потерял в зоне ответственности группировки:
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россия, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность
Российские войска освободили село Ясеновое в ДНР
Минобороны: российские войска освободили село Ясеновое в ДНР