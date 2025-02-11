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Российские войска освободили село Ясеновое в ДНР - РИА Новости, 11.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:12 11.02.2025 (обновлено: 13:01 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/minoborony-1998585388.html
Российские войска освободили село Ясеновое в ДНР
Российские войска освободили село Ясеновое в ДНР - РИА Новости, 11.02.2025
Российские войска освободили село Ясеновое в ДНР
Российские войска взяли под контроль село Ясеновое в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 11.02.2025
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специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
безопасность
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Ясеновое в ДНР, сообщило Минобороны. "Решительными действиями подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Ясеновое Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение четырем механизированным, мотопехотной, егерской бригадам ВСУ, бригаде теробороны и двум бригадам Нацгвардии Украины в районах Белицкого, Родинского, Новосергеевки, Андреевки, Успеновки, Димитрова и Удачного.За сутки противник потерял в зоне ответственности группировки:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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россия, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность
Российские войска освободили село Ясеновое в ДНР

Минобороны: российские войска освободили село Ясеновое в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Ясеновое в ДНР, сообщило Минобороны.
"Решительными действиями подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Ясеновое Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили село Ясеновое в ДНР
Подразделения группировки войск Центр освободили село Ясеновое в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили село Ясеновое в ДНР

Ясеневое — небольшое село к западу от Селидово и юго-западнее Красноармейска. Его освобождение позволяет закрепить контроль российских войск над трассой Т0515, соединяющей Красноармейск и Курахово.

Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение четырем механизированным, мотопехотной, егерской бригадам ВСУ, бригаде теробороны и двум бригадам Нацгвардии Украины в районах Белицкого, Родинского, Новосергеевки, Андреевки, Успеновки, Димитрова и Удачного.
За сутки противник потерял в зоне ответственности группировки:
  • примерно 505 солдат убитыми и ранеными;
  • танк;
  • боевую бронированную машину;
  • четыре артиллерийских орудия;
  • семь автомобилей.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаБезопасность
 
 
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