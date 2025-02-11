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СМИ: министр финансов США посетит Киев для обсуждения украинских минералов - РИА Новости, 11.02.2025
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18:11 11.02.2025 (обновлено: 18:25 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/mineraly-1998701347.html
СМИ: министр финансов США посетит Киев для обсуждения украинских минералов
СМИ: министр финансов США посетит Киев для обсуждения украинских минералов - РИА Новости, 11.02.2025
СМИ: министр финансов США посетит Киев для обсуждения украинских минералов
Министр финансов США Скотт Бессент посетит Киев на этой неделе для обсуждения получения доступа Вашингтона к редкоземельным ресурсам Украины в обмен на... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T18:11:00+03:00
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сша
киев
украина
скотт бессент
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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент посетит Киев на этой неделе для обсуждения получения доступа Вашингтона к редкоземельным ресурсам Украины в обмен на предоставляемую военную помощь, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники."По словам людей, знакомых с ситуацией и пожелавших остаться анонимными, министр финансов Скотт Бессент на этой неделе отправится в Украину в рамках первоначальных переговоров по обеспечению доступа США к критически важным полезным ископаемым", - сообщает агентство.Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. В свою очередь, газета Financial Times со ссылкой на источник, близкий к Владимиру Зеленскому, сообщала, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую помощь, указав на то, что заявление Трампа совпадает с положениями так называемого "плана" Зеленского.
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в мире, сша, киев, украина, скотт бессент, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, США, Киев, Украина, Скотт Бессент, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
СМИ: министр финансов США посетит Киев для обсуждения украинских минералов

Bloomberg: Бессент на неделе посетит Киев для обсуждения украинских минералов

© AP Photo / Ben CurtisМинистр финансов США Скотт Бессент
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Министр финансов США Скотт Бессент. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент посетит Киев на этой неделе для обсуждения получения доступа Вашингтона к редкоземельным ресурсам Украины в обмен на предоставляемую военную помощь, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"По словам людей, знакомых с ситуацией и пожелавших остаться анонимными, министр финансов Скотт Бессент на этой неделе отправится в Украину в рамках первоначальных переговоров по обеспечению доступа США к критически важным полезным ископаемым", - сообщает агентство.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. В свою очередь, газета Financial Times со ссылкой на источник, близкий к Владимиру Зеленскому, сообщала, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую помощь, указав на то, что заявление Трампа совпадает с положениями так называемого "плана" Зеленского.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
На Западе раскрыли планы Трампа по Украине
Вчера, 16:35
 
В миреСШАКиевУкраинаСкотт БессентДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
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