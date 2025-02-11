https://ria.ru/20250211/mineraly-1998701347.html

СМИ: министр финансов США посетит Киев для обсуждения украинских минералов

СМИ: министр финансов США посетит Киев для обсуждения украинских минералов - РИА Новости, 11.02.2025

СМИ: министр финансов США посетит Киев для обсуждения украинских минералов

Министр финансов США Скотт Бессент посетит Киев на этой неделе для обсуждения получения доступа Вашингтона к редкоземельным ресурсам Украины в обмен на... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T18:11:00+03:00

2025-02-11T18:11:00+03:00

2025-02-11T18:25:00+03:00

в мире

сша

киев

украина

скотт бессент

дональд трамп

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995844849_0:8:3072:1735_1920x0_80_0_0_714044b44faad1af1e51f786ccd27eed.jpg

ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент посетит Киев на этой неделе для обсуждения получения доступа Вашингтона к редкоземельным ресурсам Украины в обмен на предоставляемую военную помощь, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники."По словам людей, знакомых с ситуацией и пожелавших остаться анонимными, министр финансов Скотт Бессент на этой неделе отправится в Украину в рамках первоначальных переговоров по обеспечению доступа США к критически важным полезным ископаемым", - сообщает агентство.Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. В свою очередь, газета Financial Times со ссылкой на источник, близкий к Владимиру Зеленскому, сообщала, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую помощь, указав на то, что заявление Трампа совпадает с положениями так называемого "плана" Зеленского.

https://ria.ru/20250211/trump-1998669110.html

сша

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, киев, украина, скотт бессент, дональд трамп, владимир зеленский