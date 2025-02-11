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МИД Южной Кореи ответил на критику глобуса с Крымом

МИД Южной Кореи ответил на критику глобуса с Крымом - РИА Новости, 11.02.2025

МИД Южной Кореи ответил на критику глобуса с Крымом

Министерство иностранных дел Южной Кореи не стало напрямую отвечать на критику подаренного их дипломатом на Сахалине глобуса, на котором Крым и новые регионы... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T22:08:00+03:00

2025-02-11T22:08:00+03:00

2025-02-11T22:08:00+03:00

россия

южная корея

сахалин

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

лдпр

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СЕУЛ, 11 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел Южной Кореи не стало напрямую отвечать на критику подаренного их дипломатом на Сахалине глобуса, на котором Крым и новые регионы России были указаны как территория Украины, отметив лишь, что пыталось таким образом продвигать собственное наименование Японского моря, сообщило агентство Рёнхап. Ранее администрация Ногликского муниципального округа Сахалинской области в своем официальном Telegram-канале сообщила, что в ходе недавнего посещения центральной библиотеки имени Санги в Ногликах руководитель Южно-Сахалинской канцелярии генерального консульства Республики Корея Пак Сан Те подарил лидеру коренных малочисленных народностей севера Сахалина Владимиру Санги глобус, на котором Крым, а также Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области были отмечены в составе Украины. Руководитель библиотеки Ольга Рожнова назвала этот шаг недопустимым и решила обратиться в МИД России по поводу действий южнокорейского дипломата, который "не может не понимать ответственности за умышленное искажение границ России". "Наш МИД в ответ на это пояснил, что "(данный) глобус является предметом, созданным на основе практики составления карт, принятой в международных организациях и основных компаниях-производителях карт, и он традиционно используется для продвижения наименования Восточного (Японского - ред.) моря". Там также заявили, что "будут впредь предельно осмотрительны в деятельности по продвижению наименования Восточного моря", - говорится в сообщении Рёнхап. Агентство при этом отметило, что МИД Южной Кореи в 2022 году заявлял, что не Сеул признает вхождения новых регионов в состав РФ. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий уже назвал действия южнокорейского консула провокацией, заявив о готовности возглавляемой им партии ЛДПР подарить руководству и дипломатам Республики Корея правильные карты и глобусы, на которых представлены все составные части России, включая Крым и новые регионы.

https://ria.ru/20250206/koreja-1997645882.html

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южная корея

сахалин

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россия, южная корея, сахалин, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр