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МИД Венгрии обвинил Киев в дискредитации своего правительства - РИА Новости, 11.02.2025
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17:03 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/mid-1998672867.html
МИД Венгрии обвинил Киев в дискредитации своего правительства
МИД Венгрии обвинил Киев в дискредитации своего правительства - РИА Новости, 11.02.2025
МИД Венгрии обвинил Киев в дискредитации своего правительства
Украина активно финансирует акции, направленные на дискредитацию венгерского правительства, Будапешт расценивает это как "нож в спину" после гуманитарных акций... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T17:03:00+03:00
2025-02-11T17:03:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 11 фев - РИА Новости. Украина активно финансирует акции, направленные на дискредитацию венгерского правительства, Будапешт расценивает это как "нож в спину" после гуманитарных акций для поддержки украинских беженцев, заявил госсекретарь МИД Венгрии Левенте Мадьяр. Ранее глава правящей фракции венгерского парламента Фидес Мате Кочиш заявил, что, по информации венгерских спецслужб, Украина запустила кампанию по дискредитации венгерского премьер-министра Виктора Орбана, чтобы ослабить способность Венгрии отстаивать свои интересы, к кампании привлечены венгерские и иностранные журналисты. "Несколько дней назад выяснилось, что Киев активно финансирует и поддерживает такие акции, которые направлены на дискредитацию венгерской внешней и внутренней политики. Очевидно, что такое грубое внешнее вмешательство во внутреннюю политику Венгрии нельзя оставить без решительного ответа", - сказал Мадьяр в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). По его словам, после гуманитарных акций, развернутых венгерским правительством в поддержку украинских беженцев, такие действия Киева "нельзя оценивать иначе, чем удар в спину". Мадьяр также сообщил, что отправляется в Киев с целью "потребовать от украинских властей объяснений всего этого, а в случае отсутствия объяснений определить перспективу венгерских ответных мер". "В интересах Венгрии по-прежнему сохранять хорошие отношения с Украиной, но для этого со стороны Украины необходимо выполнение двух условий: надо вернуть отнятые у закарпатских венгров права, и Киев должен немедленно прекратить всю подобную деятельность, направленную против венгерского правительства, и вернуться к честному диалогу", - добавил госсекретарь. В конце марта 2022 года министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба звонил в украинское посольство в Будапеште, чтобы обсудить возможность повлиять на результаты выборов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250208/orban-1998161205.html
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в мире, украина, венгрия, киев, виктор орбан, петер сийярто, дмитрий кулеба, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Венгрия, Киев, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Дмитрий Кулеба, Санкции в отношении России
МИД Венгрии обвинил Киев в дискредитации своего правительства

Мадьяр: Киев финансирует акции, дискредитирующие правительство Венгрии

© AP Photo / Denes ErdosФлаг Венгрии в Будапеште
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии в Будапеште. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 11 фев - РИА Новости. Украина активно финансирует акции, направленные на дискредитацию венгерского правительства, Будапешт расценивает это как "нож в спину" после гуманитарных акций для поддержки украинских беженцев, заявил госсекретарь МИД Венгрии Левенте Мадьяр.
Ранее глава правящей фракции венгерского парламента Фидес Мате Кочиш заявил, что, по информации венгерских спецслужб, Украина запустила кампанию по дискредитации венгерского премьер-министра Виктора Орбана, чтобы ослабить способность Венгрии отстаивать свои интересы, к кампании привлечены венгерские и иностранные журналисты.
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"Несколько дней назад выяснилось, что Киев активно финансирует и поддерживает такие акции, которые направлены на дискредитацию венгерской внешней и внутренней политики. Очевидно, что такое грубое внешнее вмешательство во внутреннюю политику Венгрии нельзя оставить без решительного ответа", - сказал Мадьяр в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
По его словам, после гуманитарных акций, развернутых венгерским правительством в поддержку украинских беженцев, такие действия Киева "нельзя оценивать иначе, чем удар в спину".
Мадьяр также сообщил, что отправляется в Киев с целью "потребовать от украинских властей объяснений всего этого, а в случае отсутствия объяснений определить перспективу венгерских ответных мер".
"В интересах Венгрии по-прежнему сохранять хорошие отношения с Украиной, но для этого со стороны Украины необходимо выполнение двух условий: надо вернуть отнятые у закарпатских венгров права, и Киев должен немедленно прекратить всю подобную деятельность, направленную против венгерского правительства, и вернуться к честному диалогу", - добавил госсекретарь.
В конце марта 2022 года министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба звонил в украинское посольство в Будапеште, чтобы обсудить возможность повлиять на результаты выборов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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