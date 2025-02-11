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Замглавы МИД Рябков провел встречу с послом США

Замглавы МИД Рябков провел встречу с послом США - РИА Новости, 11.02.2025

Замглавы МИД Рябков провел встречу с послом США

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков провел запланированную встречу с посолом США Линн Трейси, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T13:07:00+03:00

2025-02-11T13:07:00+03:00

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сша

россия

политика

сергей рябков

линн трейси

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков провел запланированную встречу с посолом США Линн Трейси, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России."Рябков провёл запланированную встречу с послом США. Она была посвящена деятельности загранучреждений", - сказала она.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что посол США посетила министерство иностранных дел РФ во вторник днем. Американское диппредставительство никак не прокомментировало визит посла в министерство иностранных дел России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, россия, политика, сергей рябков, линн трейси, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)