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Замглавы МИД Рябков провел встречу с послом США
Замглавы МИД Рябков провел встречу с послом США - РИА Новости, 11.02.2025
Замглавы МИД Рябков провел встречу с послом США
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков провел запланированную встречу с посолом США Линн Трейси, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T13:07:00+03:00
2025-02-11T13:07:00+03:00
2025-02-11T13:51:00+03:00
сша
россия
политика
сергей рябков
линн трейси
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков провел запланированную встречу с посолом США Линн Трейси, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России."Рябков провёл запланированную встречу с послом США. Она была посвящена деятельности загранучреждений", - сказала она.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что посол США посетила министерство иностранных дел РФ во вторник днем. Американское диппредставительство никак не прокомментировало визит посла в министерство иностранных дел России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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сша, россия, политика, сергей рябков, линн трейси, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
США, Россия, Политика, Сергей Рябков, Линн Трейси, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Замглавы МИД Рябков провел встречу с послом США
Захарова: замглавы МИД РФ Рябков провёл запланированную встречу с послом США